Alle Infos zum Weltcup 2022 in Oberhof

1 Erik Lesser (links) und Benedikt Doll wollen die deutsche Fahne hoch halten. Foto: dpa/Martin Schutt

Die Probleme vor dem Heimweltcup in Oberhof an diesem Wochenende sind vielfältig. Der geplante Beginn ist schon von Donnerstag auf Freitag verschoben worden. Für die Biathleten wird der Start ins neue Jahr äußerst kompliziert.















Fast kein Schnee, Omikron, Geisterkulisse: Der Jahresauftakt für die Biathleten und Biathletinnen in das neue Jahr könnte einfacher sein. Der Heimweltcup in Oberhof sollte eigentlich am Donnerstag starten, wurde nun aber bereits verlegt.

Nach der Verschiebung des Sprints der Männer von Donnerstag auf Freitag gab es zumindest wettermäßig am Mittwochmittag Entwarnung. „Oberhof sieht endlich wieder winterlich aus“, verkündete Organisationschef Thomas Grellmann die frohe Botschaft. Gerade noch rechtzeitig zeigte das Thermometer Minusgrade, dazu fielen einige Zentimeter Neuschnee. Für den Nachmittag konnte im Stadion eine kleine Trainingsrunde präpariert werden.

Biathlon Termine 2022

Nun beginnt der Weltcup also am Freitag mit dem Sprint der Männer (11.30 Uhr), anschließend startet der Sprint der Frauen um 14.15 Uhr.

Am Samstag geht es mit der Mixed-Staffel ab 12.15 Uhr weiter. Um 14.45 Uhr folgt die Single-Mixed-Staffel.

Zum Abschluss am Sonntag können sich die Fans noch auf die Verfolgungsrennen der Männer (12.30 Uhr) und der Frauen (14.45 Uhr) freuen.

Weltcup 2022 im TV und als Livestream

Übertragen werden die Wettbewerbe von der ARD (auch im Stream in der Mediathek), Eurosport (auch im Eurosport-Player) und dem Streamingdienst DAZN.