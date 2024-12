Kontiolahti - Biathlet Danilo Riethmüller hat bei der Weltcup-Station im finnischen Kontiolahti eine weitere Podiumsplatzierung für den Deutschen Skiverband denkbar knapp verpasst. Im dritten Massenstart seiner Laufbahn feierte der 25-Jährige nach einem Fehlschuss im letzten Schießen als Vierter aber sein bestes Karriere-Ergebnis.

"Natürlich wäre es noch schöner gewesen, um das Podest im Sprint zu kämpfen. Aber ich habe von vorneherein gemerkt, dass ich nicht so gut in der Spur war heute. Vom Gefühl her hat mir so ein bisschen der Punch gefehlt", sagte Riethmüller der ARD. "Im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden mit dem Tag."

Zwei Franzosen vor einem Norweger

Den Sieg sicherte sich nach 15 Kilometern Eric Perrot, der ebenfalls eine Extrarunde drehen musste. Sein französischer Landsmann Quentin Fillon Maillet (3 Schießfehler) und Sturla Holm Laegreid (2) aus Norwegen überquerten die Ziellinie als Zweiter und Dritter.

Zweitbester Deutscher wurde Justus Strelow auf dem elften Platz. Nach der ersten Schießeinlage lag der Sachse noch auf Treppchenkurs, dann schoss er dreimal daneben. Der Sprint-Dritte Philipp Nawrath (5/17.), Johannes Kühn (6/22.) und Philipp Horn (6/25.) spielten aufgrund zu vieler Strafrunden letztendlich keine Rolle im Kampf um die Top-Ten-Platzierungen.