Biathlon: Herzrhythmusstörung: Tandrevold sagt Weltcup-Starts ab

Ingrid Landmark Tandrevold legt eine Wettkampfpause ein.

Sowohl im Einzel als auch im Sprint schlägt das Herz von Ingrid Landmark Tandrevold schneller als gewohnt. Deswegen trifft die Norwegerin eine Entscheidung vor dem Massenstart.











Kontiolahti - Die viermalige Biathlon-Weltmeisterin Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen wird aufgrund von Herzrhythmusstörungen eine Wettkampfpause einlegen. Wie der norwegische Verband mitteilte, wird die 28-Jährige weder am heutigen Massenstart im finnischen Kontiolahti teilnehmen noch die Weltcup-Station in Hochfilzen am kommenden Wochenende in Angriff nehmen. Stattdessen reist Tandrevold zurück in ihre Heimat und lässt sich dort betreuen.