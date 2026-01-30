Biathlon: Franziska Preuß beendet Karriere nach der Saison

Weltmeisterin Franziska Preuß beendet nach der laufenden Saison ihre herausragende Biathlon-Karriere. Deutschlands erfolgreichste Skijägerin der jüngeren Vergangenheit verkündete ihre Entscheidung bei einer virtuellen Medienrunde neun Tage vor dem Start der olympischen Biathlonrennen in Antholz. „Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin“, sagte Preuß.

Die Winterspiele in Italien werden damit zugleich der letzte große Höhepunkt ihrer langen Laufbahn. Ob sie danach noch die drei Weltcups in Kontiolahti, Otepää und Oslo bestreitet, ließ die Wahl-Ruhpoldingerin offen.

Nicht mehr so leicht in den Flow zu kommen

Deutschlands Sportlerin des Jahres wird im Frauenteam nicht so schnell zu ersetzen sein. Die elfmalige WM-Medaillengewinnerin ist derzeit die erfahrenste Athletin im Team von Bundestrainer Kristian Mehringer. Schon 2013 feierte sie ihr Debüt im Weltcup, nachdem sie im Jahr zuvor vier Goldmedaillen bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck gewonnen hatte.

Nach ihren herausragenden Vorsaison hatte sie in diesem Winter auch wieder gesundheitliche Probleme. Sie musste nach einer Corona- und Grippeinfektion Rennen auslassen. Bisher holte sie nur einen Podestplatz als Dritte im verkürzten Einzel von Nove Mesto.

„Ich tue mich nicht mehr so leicht, in diesen Flow zu kommen. Es ist gerade definitiv nicht die leichteste Phase. Ich gebe nicht auf. Ich werde jeden Tag das Beste geben, was geht. Das steht außer Frage“, sagte Preuß.

WM-Titel mit zehn Jahren Abstand

Die beste Saison ihrer Karriere absolvierte die Bayerin im vergangenen Winter. Sie gewann nicht nur erstmals den Gesamtweltcup und erfüllte sich damit ihren größten sportlichen Traum, sondern krönte sich dank des bestens Rennens ihres Lebens in Lenzerheide auch überlegen zur Verfolgungs-Weltmeisterin. Im Frühjahr 2025 gewann Preuß in der Schweiz insgesamt sogar vier Medaillen und war die überragende deutsche Frau. Schon zehn Jahre zuvor hatte sie im finnischen Kontiolahti mit der Staffel ihren ersten WM-Titel gefeiert und holte in jungen Jahren sensationell Silber im Massenstart.

Die Geschichte ihrer Karriere ist allerdings auch eine von unzähligen gesundheitlichen Rückschlägen. Preuß hatte immer wieder Saison-Höhepunkte zumindest teilweise verpasst, weil sie krank war und der Körper nicht richtig mitspielte. Weder bei Olympia 2022 noch bei den anschließenden Weltmeisterschaften war sie topfit und dachte schon früher ans Aufhören.