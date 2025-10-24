Biathlon: Biathlon-Weltmeisterin Simon gesteht Kreditkartenbetrug

Der Fall Julia Simon beschäftigt seit Ende September 2022 das französische Biathlon-Team. Erst leugnet sie alles. Jetzt die Kehrtwende und das Geständnis. Es kann ernste Folgen haben.
Albertville - Die französische Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon hat in der brisanten Kreditkartenaffäre alle ihr zur Last gelegten Vorwürfe des Diebstahls und Betrugs zugegeben. "Ich gestehe die Vorwürfe", sagte die 29-Jährige vor dem Strafgericht in Albertville. Wenige Monate vor den Olympischen Winterspielen in Mailand forderte die Staatsanwaltschaft zwei Monate Haft auf Bewährung und 20.000 Euro Strafe.