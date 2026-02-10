Die Norweger erleben einen Schockmoment, als ihr Teamkollege stirbt. Vor allem für Botn ist es ein Ausnahmezustand. Jetzt ist er zurück und widmet seinen größten Erfolg seinem Kollegen.
Antholz - Schon vor der Ziellinie dachte der neue Olympiasieger Johan-Olav Botn an seinen toten Freund. Der norwegische Biathlet reckte dann einen Finger in den Himmel und schaute nach oben - als wolle er einen Gruß an Sivert Guttorm Bakken senden. Botn hatte seinen Kumpel einen Tag vor Heiligabend in einem Trainingslager tot in dessen Hotelzimmer gefunden. Nun krönte Botn in Antholz mit Gold im Einzel seine Karriere und wurde nach seinem fehlerfreien Coup am größten sportlichen Tag seiner Karriere emotional.