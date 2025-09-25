Biathletin starb im Juli: Zu Ehren von Laura Dahlmeier: Heimatgemeinde benennt Kurpark um

Nach ihrem tragischen Tod erhält Laura Dahlmeier in ihrem Heimatort ein dauerhaftes Andenken: Der bisher namenlose Kurpark in Garmisch-Partenkirchen wird nach ihr benannt.
Garmisch-Partenkirchen setzt der im Juli verstorbenen Biathletin Laura Dahlmeier (1993-2025) ein dauerhaftes Andenken: Der bisher namenlose Kurpark der Gemeinde trägt künftig den Namen Laura-Dahlmeier-Park. Das beschloss der Gemeinderat der bayerischen Marktgemeinde laut dem "Bayerischen Rundfunk" am Mittwoch einstimmig. Die Umbenennung erfolge in enger Abstimmung mit Dahlmeiers Familie. In den nächsten Wochen soll es eine feierliche Einweihung geben.