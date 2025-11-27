Biathletin Franziska Preuß: Die Weltbeste will ihre Karriere krönen – bei den Winterspielen

Franziska Preuß hat im Biathlon WM-Gold und den Gesamtweltcup gewonnen, aber noch eine Rechnung offen – mit den Olympischen Spielen. Reicht es diesmal zu einer Einzel-Medaille?
Franziska Preuß ist 31 Jahre alt, eine Sportlerin mit viel Erfahrung – und trotzdem nicht vor Veränderungen gefeit. Im Februar und März gewann sie erstmals WM-Gold in einem Einzelrennen und dann auch noch den Gesamtweltcup, seither wird sie bei jedem öffentlichen Auftritt als „beste Biathletin der Welt“ angekündigt. Anfangs fühlte sich das unangenehm an, später ein bisschen besser, mittlerweile ist es ein Satz, an den sie sich gewöhnen könnte, allerdings ohne daraus gleich einen Anspruch abzuleiten. „Ich spüre keinen Druck“, erklärt Franziska Preuß, „ich muss niemandem mehr etwas beweisen, auch mir selbst nicht.“ Außer vielleicht bei Olympischen Spielen.