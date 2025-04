Bianca Weber-Lewerenz’ ungewöhnliche Karriere: Die erste Maurerin Baden-Württembergs

1 Bianca Weber-Lewerenz Foto: Matilda Jordanova-Duda

Bianca Weber-Lewerenz war 1997 die erste Maurerin Baden-Württembergs. Sie blieb der Branche treu. Heute zeigt sie, wie Digitalisierung und KI die Baubranche erneuern können.











Vor einem Bauzaun beim Stuttgarter Hauptbahnhof bleibt sie stehen, guckt eine Weile zu, wie ein Baggerfahrer den Kollegen auf der Schaufel herumfährt. „Die machen Späßchen“, sagt Bianca Weber-Lewerenz, 49. Sie gehört irgendwie zum Kollegenkreis. Inzwischen ist sie zwar öfter an ihrem Schreibtisch in Aichtal, zu Recherchen in der Stadtbibliothek Stuttgart oder als Speakerin auf Konferenzen anzutreffen als auf Baustellen – aber 30 Jahre Bau, das prägt.