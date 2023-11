BGH: Mitbewohner ermordet - Urteil gegen Paar rechtskräftig

1 Im Landgericht weist ein Verteidiger seinem Klienten seinen Platz auf der Anklagebank. Dieser musste sich gemeinsam mit seiner Partnerin wegen Mordes verantworten. Foto: Stefan Puchner/dpa

Den Ex-Freund und Mitbewohner soll die 27-Jährige mit Hilfe ihres aktuellen Freunds misshandelt und getötet haben. Revisionen gegen ein Urteil wegen Mordes weist das BGH nun ab.











Ulm - Das Urteil gegen ein Paar, das seinen Mitbewohner umgebracht hat, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof verwarf am 15. November die Revisionen der Verteidigung als unbegründet, wie das Ulmer Landgericht am Mittwoch mitteilte. Die beiden Angeklagten waren am 6. April jeweils zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt worden.