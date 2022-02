1 Der BGH in Karlsruhe Foto: dpa/Uli Deck

Ludwigsburg/Karlsruhe - Nachdem das Land- und das Oberlandesgericht in einem Rechtsstreit zwischen einem Privatmann und der Betriebskrankenkasse mhplus mit Verwaltungssitz in Ludwigsburg geurteilt hatten, landet der Fall nun vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Denn gegen das jüngste Urteil legte die Krankenkasse Revision ein. Der Rechtsstreit geht damit in die nächste Runde: Zuerst hatte das Landgericht zugunsten von mhplus entschieden, das Oberlandesgericht dann zugunsten des Klägers.

In dem Zivilprozess verklagt der Kläger die Krankenkasse auf Schadensersatz. Es geht um rund 28 000 Euro. Der Mechatroniker war einer von laut Staatsanwaltschaft Stuttgart mehr als 180 potenziell Geschädigten, die zwischen 2009 und 2016 von Mitarbeitern der inzwischen insolventen Stuttgarter Versicherungsagentur Avens AG dazu gebracht wurden, aus ihrer gesetzlichen Sozialversicherung, ob Renten- oder Arbeitslosenversicherung, auszutreten. Betroffen waren speziell mitarbeitende Familienangehörige von Selbstständigen, denen die Agentur weisgemacht hatte, dass sie nicht sozialversicherungspflichtig sind und dadurch frei werdende Mittel in private Versicherungen stecken könnten. Was rechtswidrig ist, durch Neuabschlüsse aber Provisionen einbrachte.

Fälschlicherweise Bescheide ausgestellt

Dem Vorgang schenkten die Arbeitnehmer wie der Kläger Glauben, auch weil einzelne Mitarbeiter der Betriebskrankenkassen mhplus, Die Schwenninger und BKK24 nach Absprache mit der Avens AG Bescheide ausstellten, mit denen sie bestätigten, dass keine Sozialversicherungspflicht besteht. Dabei ist für die Statusfeststellung die Deutsche Rentenversicherung zuständig.

Dem Kläger war 2014 von einem mhplus-Mitarbeiter bescheinigt worden, dass er nicht sozialversicherungspflichtig ist. Er kündigte auf Anraten der Avens AG seine gesetzliche Sozialversicherungen und schloss zwei private Rentenversicherungen ab. Ihm, so sein Vorwurf, sei dadurch und durch den späteren Rückkauf finanzieller Schaden entstanden. Und zusätzlich, weil bei ihm später rückwirkend eine gesetzliche Beitragspflicht der gesetzlichen Versicherung festgestellt wurde, was eine Beitragsnachzahlung zur Folge hatte. Heißt: Im Nachhinein war er zwischenzeitlich doppelt versichert.

Oberlandesgericht gibt dem Kläger Recht

Die Verteidigung der mhplus trug vor Gericht unter anderem vor, dass der Kläger und die Avens AG zusammengearbeitet hätten, um die Sozialversicherung zu umgehen. Und das Landgericht urteilte 2020, dass dem Kläger das falsche Spiel hätte auffallen und er zumindest etwa einen Steuerberater hätte hinzuziehen müssen. Das Oberlandesgericht widersprach dem aber und stellte im Dezember fest, dass Bürger ein grundsätzliches Vertrauen in die Rechtmäßigkeit eines öffentlichen Amtes haben. Das Gericht sieht keine Mitschuld des Klägers, stellte eine Amtspflichtverletzung der mhplus fest. Ihr Mitarbeiter, der den Bescheid ausgestellt hatte, hatte zuvor vom Vorgesetzten die Anweisung bekommen, solche Statusbeurteilungen zu unterlassen. Woran er sich nicht gehalten haben soll. Die Krankenkasse zeigte besagten Mitarbeiter 2016 selbst an.

Wann der BGH über den Zivilprozess entscheidet, ist laut Sprecherin Angela Haasters noch nicht terminiert. Über die mhplus sollen rund 40 Geschädigte betroffen sein, die gespannt auf den Prozess blicken dürften. Parallel hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Landgericht Anklage gegen vier Verantwortliche der Avens AG und einen Verantwortlichen einer Krankenkasse erhoben. Wann der Strafprozess eröffnet wird, ist ebenfalls unklar. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang gegen Versicherungsvermittler, Mitarbeiter von Krankenkassen und weitere Personen wurden derweil mangels hinreichenden Tatverdachts beziehungsweise geringer Schuld eingestellt, teilt Melanie Rischke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart, mit.

