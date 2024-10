BFF - Best Family Forever: Comedy-Serie krempelt Familienmodell um

1 Karmela Shako (l.) und Anna Schimrigk als Nikita und Lena in der Serie "BFF - Best Family Forever". Foto: ZDF/Frank Dicks

Mit überdrehten Humor und einem bunten Figuren-Ensemble widmet sich die neue Comedy-Serie "BFF - Best Family Forever" dem Thema Co-Parenting. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer.











Zusammen mit der besten Freundin ein Kind großziehen? In der neuen Comedy-Serie "BFF - Best Family Forever" von ZDFneo steht das Thema "Co-Parenting" im Zentrum der Handlung, das mit dem traditionellen Familienmodell bricht. Headautorin Nina Rathke hat selbst schon mal mit einer Freundin mit dem Gedanken gespielt, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Daraus ist zwar privat nichts geworden, aber die Vorstellung diente als "Ausgangslage für eine Female Best Buddy Serie", erklärt Rathke. "BFF - Best Family Forever" ist ab dem 25. Oktober in der ZDF-Mediathek zu sehen.