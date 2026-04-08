Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Pokal-Halbfinale des VfL Herrenberg fix terminiert

1 Im Halbfinale hat sich er VfL Herrenberg (in Grün) gegen den SV Deckenpfronn durchgesetzt. Foto: Stefanie Schlecht

Wie im vergangenen Jahr kämpfen die Fußballer des VfL Herrenberg um den Einzug ins Endspiel des Bezirkspokals. Nun steht der Termin für das Halbfinale fest.











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Im vergangenen Jahr ist es nichts geworden mit der Endspielteilnahme auf dem eigenen Platz. Die Fußballer des VfL Herrenberg scheiterten seinerzeit im Halbfinale des Bezirkspokals nach Elfmeterschießen am TSV Kuppingen. Der spielte das Finale im Volksbankstadion in Herrenberg – und verlor gegen den TSV Jahn Büsnau (1:4). Nun bietet sich den Herrenbergern eine erneute Chance auf das Finale.