Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Pokal-Halbfinale des VfL Herrenberg fix terminiert
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Im Halbfinale hat sich er VfL Herrenberg (in Grün) gegen den SV Deckenpfronn durchgesetzt. Foto: Stefanie Schlecht

Wie im vergangenen Jahr kämpfen die Fußballer des VfL Herrenberg um den Einzug ins Endspiel des Bezirkspokals. Nun steht der Termin für das Halbfinale fest.

Im vergangenen Jahr ist es nichts geworden mit der Endspielteilnahme auf dem eigenen Platz. Die Fußballer des VfL Herrenberg scheiterten seinerzeit im Halbfinale des Bezirkspokals nach Elfmeterschießen am TSV Kuppingen. Der spielte das Finale im Volksbankstadion in Herrenberg – und verlor gegen den TSV Jahn Büsnau (1:4). Nun bietet sich den Herrenbergern eine erneute Chance auf das Finale.

 

Im Viertelfinale gab es ein 3:0 gegen den SV Deckenpfronn, im Halbfinale ist der SV Sillenbuch (Kreisliga A, Staffel II) der Gegner – und nun steht auch fest, wann dieses Duell um den Finaleinzug ausgetragen wird. Die Kontrahenten treffen am 16. April am Spitalwald in Stuttgart-Sillenbuch aufeinander, Anpfiff an diesem Donnerstagabend ist um 19.30 Uhr. Die Sillenbucher hatten sich im Viertelfinale gegen den SV Tuna Spor Echterdingen mit 4:2 durchgesetzt.

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Das zweite Halbfinale findet bereits zwei Tage zuvor statt. Hier treffen der TSV Weilimdorf II und der TV Echterdingen II aufeinander. Im Bezirkspokal der Frauen steht die Finalpaarung schon fest. Der VfB Obertürkheim trifft auf die Sportvg Feuerbach, die sich im Halbfinale gegen den TSV Grafenau durchgesetzt hat.

 