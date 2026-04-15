Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: 11:10 nach Elfmeterschießen – „So ein sensationelles Wahnsinnsspiel“

Außenseiter TSV Weilimdorf II hat gegen den TV Echterdingen II das glücklichere Ende für sich und zieht ins Pokalfinale ein. Nach 90 Minuten mit wechselnden Führungen stand es 5:5.
Es war ein packendes, dramatisches Pokal-Halbfinale mit mehrmaligen Wendungen und hatte in dem Kreisliga-A-Club TSV Weilimdorf II einen späten, glücklichen Sieger. Der Club aus dem Stuttgarter Norden setzte sich mit 11:10 nach Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten TV Echterdingen II durch. Damit steht die Verbandsliga-Reserve von der Giebelstraße erstmals im Bezirksliga-Finale Stuttgart/Böblingen.