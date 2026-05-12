Bezirkspokal-Finaltag in Bernhausen: Termin-Zoff und Vorwürfe vor dem Stuttgarter Männer-Pokalfinale

Um das Außenseiterduell zwischen dem TSV Weilimdorf II und dem SV Sillenbuch ziehen Gewitterwolken auf. Bei den Frauen will der Rekordsieger seine tolle Serie fortsetzen.
Mittlerweile hat die Veranstaltung ihren jährlich festen Platz im Kalender. Christi Himmelfahrt gleich großer Fußball-Endspieltag im Bezirk Stuttgart/Böblingen. So werden auch an diesem Donnerstag im Bernhausener Fleinsbachstadion nicht weniger als fünf Pokalsieger ermittelt: Männer, Frauen, dreimal Junioren. Also eigentlich ein Hurra-Event. Allein, vorab ziehen Gewitterwolken auf. Der Höhepunkt, das Männer-Außenseiterduell zwischen dem SV Sillenbuch und dem TSV Weilimdorf II, wird von einem Terminstreit und Vorwürfen der Wettbewerbsverzerrung umrankt.