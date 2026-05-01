Bezirkspokal-Finale TSV Schmiden: Der Sieger ist eine Klasse besser – und schafft ein Novum

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Allmersbach sind am Maifeiertag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben das Bezirkspokal-Endspiel gegen den Ligakonkurrenten TSV Schmiden deutlich mit 6:0 gewonnen – und damit auch ein Novum in der bislang 36-jährigen Pokalgeschichte geschafft. Denn die Allmersbacher sind die ersten, die in dieser Zeit ihren Titel erfolgreich verteidigen konnten, nachdem sie 2025 mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Nellmersbach den Pott geholt hatten. Für die Schmidener war es zwar die dritte Finalteilnahme in den vergangenen vier Spielzeiten, als Sieger waren sie aber nur im Mai 2023 vom Platz gegangen (3:2-Erfolg gegen die SG Schorndorf).

Diesmal war die Partie auf dem großen Rasenplatz des SSV Steinach-Reichenbach vor rund 800 Zuschauern bei hochsommerlichen Temperaturen bereits zur Pause beim Stand von 4:0 entschieden gewesen. Der Spitzenreiter der Bezirksliga um seinen Trainer Hannes Stanke hatte bis dahin vor allem in puncto Effizienz überzeugt. Denn für die vier Treffer benötigten die Akteure gerade einmal fünf Versuche. „Der Gegner war heute eine Liga besser und auf 90 Prozent der Positionen stärker als wir“, sagte der Schmidener Trainer Damir Lisic, der die Klatsche denn auch mit Fassung trug. Schon im Vorfeld war ihm klar gewesen, dass die Niederlage deutlich werden könnte, wenn die Seinen früh in Rückstand geraten würden. Exakt das ist eingetroffen. Einzig der TSV-Kapitän Matthias Sessa überzeugte als Innenverteidiger, konnte aber die sechs Gegentore auch nicht verhindern.

Foto: Günter Schmid

Viele Ballverluste, ein schlechtes Zweikampfverhalten, zahlreiche Stellungsfehler, ein phasenweise nicht vorhandenes Mittelfeld – die Schmidener machten sich das Leben selbst schwer. Und so stand in den ersten 45 Minuten auch nur ein Torschuss zu Buche. Allerdings kam der von Oliver Bach eher einer Rückgabe gleich (43.).

Der SV Allmersbach braucht für die ersten vier Tore fünf Versuche

Ganz anders die Gegner. Julius Böse (11.), Mario Greiner (21.), der überragende Yusuf Dik mit einem direkt verwandelten Freistoß (33.) und Marius Weller, der mit den Kopf zur Stelle war (44.), nutzten ihre Chancen eiskalt. Dazwischen hatte Greiner, der die Liga-Torschützenliste mit 24 Treffern anführt, noch ein Großchance gehabt. Doch nachdem er den Schmidener Schlussmann Nedim Hadziresic umspielt hatte, traf er nur das Außennetz (25.). „Wir waren viel zu weit von den Gegnern weg, die konnten machen was sie wollten“, sagte Lisic, dessen Team in den ersten 45 Minuten überhaupt nur dreimal in den gegnerischen Strafraum gekommen war.

Nach der Pause macht es der TSV Schmiden etwas besser

Nach Wiederanpfiff machten es die Schmidener etwas besser, nachdem die Gegner zwei Gänge zurückgeschaltet hatten. Gefährlich wurde es vor dem Tor von SV-Schlussmann Andre Kallenberg aber weiterhin nicht. Stattdessen traf der eingewechselte Levin Bareis noch zum 5:0 (69.) und abermals Dik zum 6:0 (89). Dazwischen hatte Michael Heißwolf den Ball bei einem von Paul Zietal an Benjamin Mayer verursachten Foulelfmeter an die Latte gedroschen (82.).

Schimdens Stürmer Tommaso Siena muss früh humpelnd vom Platz

Was bei den Schmidenern vielleicht noch schwerer wiegt als die Niederlage, ist die Verletzung von Stürmer Tommaso Siena. Nach einem rüden Foul von Marius Gebhardt an der Mittellinie, konnte dieser nicht weiterspielen, musste nach gut einer halben Stunden vom Platz und humpelte auch bei der abschließenden Siegerehrung noch.

TSV Schmiden: Hadziresic – Alessandro Fazio (76. Zietal), Sessa, Daniel Acri, Stecher – Teiko (46. Buckenberger), Ankrah, Bach (63. Agon), Silas Puppa (46. Luis Puppa) – Tommaso Siena (32. Jaric), Pasquale Siena.

Stimmen zum Spiel

Matthias Sessa, Kapitän des TSV Schmiden: „Bei den Allmersbachern war der Wille zum Sieg größer als bei uns. Warum es bei uns nicht gelaufen ist, ist schwer zu sagen. Wir wollten es besser machen. Aber vielleicht waren wir zu übermotiviert. Alles in allem und obwohl wir so deutlich verloren haben, bin ich aber stolz, dass wir im Pokalwettbewerb wieder bis ins Finale gekommen sind. Jetzt gilt unsere Konzentration den restlichen Liga-Spielen. Auch wenn der Pokalerfolg schön gewesen wäre – vor allem auch für unseren Trainer – , unsere Priorität liegt klar auf dem Klassenverbleib.“ Tommaso Siena, Stürmer des TSV Schmiden: „Ich bin sprachlos, es fällt mir schwer, Worte zu finden. Wir wollten unserem scheidenden Trainer noch einen Pokalerfolg schenken. Das hat leider nicht geklappt. Wir haben gegen mehr als nur eine gute Mannschaft von Allmersbach gespielt.“ Marco Fazio, Fußball-Abteilungsleiter des TSV Schmiden: „Der Gegner war besser, das muss man akzeptieren. Der Weg ins Endspiel hat trotz der finalen Niederlage aber wieder großen Spaß gemacht. Und wir werden trotzdem feiern. Das konnten die Jungs am Donnerstag auf dem Fellbach Hopf nicht tun, deshalb holen wir das jetzt nach.“ Hannes Stanke, Trainer des SV Allmersbach: „Ich habe gedacht, dass es ein enges Spiel wird – auch, weil es die letzte Möglichkeit für die Schmidener war, ihrem Trainer zum Abschied noch ein Geschenk zu machen. Aber es war ein überzeugender Auftritt von uns und am Ende auch ein in der Höhe verdienter Sieg. Jetzt feiern wir drei Tage und dann konzentrieren wir uns wieder auf die Liga. Wir wollen als Meister in die Landesliga und das Double schaffen.“ Ralph Rolli, stellvertretender Bezirksvorsitzender: „Die rund 800 Zuschauer haben leider eine ziemlich einseitige Begegnung gesehen. Insgesamt waren wir sehr zufrieden mit der sehr guten Stimmung, bei sehr gutem Besuch, an einem sicherlich ungewohnten Termin.“