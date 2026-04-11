Bezirkspokal Enz/Murr: SV Kornwestheim stürmt völlig losgelöst ins Pokalfinale

Nach schwachen 30 Minuten dreht der SV Kornwestheim im Bezirkspokal Halbfinale gegen den TSV Heimsheim auf und schlägt den Ligarivalen mit 5:2 (2:2).
Tom Schilling war natürlich auch dabei. Deutschlands neue Fußballhymne. „Völlig losgelöst“ wummerte am späten Donnerstagabend nach dem Abpfiff über den Kunstrasenplatz des SV Kornwestheim. Was für ein erhebender Moment für den Club. Die Mannschaft von Coach Roberto Raimondo hatte soeben durch einen 5:2 (2:2)-Erfolg gegen den TSV Heimsheim das Bezirkspokalfinale erreicht.