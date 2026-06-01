Bezirksliga TSV Schmiden: Der Ligaverbleib ist endgültig perfekt und der Kapitän sagt Tschüss

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden werden nach einer durchwachsenen Saison auch in der kommenden Saison in der höchsten Liga des Fußballbezirks vertreten sein. Nach dem 2:2 am Samstag im Heimspiel gegen den Tabellensechsten Tura Untermünkheim haben die Schmidener vor der letzten Saisonbegegnung vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell der TSV Schwaikheim belegt.

Gegen den Tura Untermünkheim lag der TSV zweimal zurück. Nach einem vermeintlichen Handspiel von Eduardo Chacon Pineda hatte der Unparteiische auf Strafstoß entschieden, den Jannis Kronmüller zum 1:0 aus Sicht der Gäste verwandelte (32.). Nach dem Seitenwechsel glich Tommaso Siena, der kurz vor der Pause für seinen angeschlagenen Bruder Pasquale in die Partie gekommen war, zum 1:1 aus (57.). Luis Puppa, der am Samstag ein starkes Spiel machte, war zunächst mit einem Lupfer am Tura-Keeper Sven Schneider gescheitert, Siena war mit dem Nachschuss erfolgreich.

Luis Puppa vom TSV Schmiden macht ein starkes Spiel

Die neuerliche Gäste-Führung erzielte Janik Koppenhöfer in der 65. Minute. Nach seiner Freistoßflanke von der rechten Seite flog der Ball an Freund und Feind vorbei und landete im Netz. Dem 2:2 von Luis Puppa ging dann eine starke Vorarbeit von Daniel Acri voraus. Nach einem viel zu kurzen Rückpass auf den Tura-Torwart hatte sich der Schmidener den Ball erobert und zu Puppa quergelegt, der nur noch ins leere Tor einschieben musste (70.). Dass Thomas Stadelmaier in der 88. Minute wegen erneuten Meckerns zum zweiten Mal die gelbe Karte sah und mit Gelb-Rot vom Platz musste, spielte keine Rolle mehr.

Daniel Acri wechselt zum Ligakonkurrenten TSV Nellmersbach

Für Matthias Sessa, den Kapitän des Bezirksligisten TSV Schmiden, und seinen Stellvertreter Daniel Acri war das Spiel am Samstag gegen den Tura Untermünkheim (2:2) der letzte Heimauftritt im Trikot des TSV. Erstgenannter beendet nach zwölf Jahren in Schmiden seine Laufbahn, Acri wechselt nach acht Spielzeiten zur neuen Saison zum Ligakonkurrenten TSV Nellmersbach. Beide wurden gebührend mit einem Geschenkkorb, Gutscheinen und einem eingerahmten Trikot von Abteilungsleiter Marco Fazio verabschiedet.

TSV Schmiden: Hadziresic – Chacon Pineda (58. Stöcker), Daniel Acri, Stadelmaier, Aloisio, Silas Puppa – Sessa, Kotsoglou (78. Alessio Acri), Elezi (46. Cilenti) – Pasquale Siena (40. Tommaso Siena, 73. Agon), Luis Puppa