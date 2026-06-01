Bezirksliga TSV Schmiden: Der Ligaverbleib ist endgültig perfekt und der Kapitän sagt Tschüss

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden trennen sich vom Tura Untermünkheim mit einem 2:2-Remis und verabschieden hernach zwei verdiente Spieler.
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden werden nach einer durchwachsenen Saison auch in der kommenden Saison in der höchsten Liga des Fußballbezirks vertreten sein. Nach dem 2:2 am Samstag im Heimspiel gegen den Tabellensechsten Tura Untermünkheim haben die Schmidener vor der letzten Saisonbegegnung vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell der TSV Schwaikheim belegt.