Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Sportgerichtsurteil plus Martins-Doppelpack – TSV Musberg sackt sechs Punkte ein

Vorverlegt wurde die eigene Partie aus einem festlichen Grund. Derweil erlebt der SV Bonlanden trotz der Weltreise-Rückkehr seines Kapitäns und Spielmachers die nächste Enttäuschung.

Ein Spiel-Wochenende, sechs Punkte. Geht das? Im Fall der Fußballer des TSV Musberg lautet die Antwort: ja. Zum aktuell eigenen Sieg auf dem grünen Rasen kommt einer am grünen Tisch hinzu, wonach der Filderclub in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nun dicht vor dem Klassenverbleib steht. Eine Vorentscheidung, die der SV Bonlanden in seiner ebenfalls vorgezogenen Partie des 28. Spieltags hingegen verpasst hat.

TSV Musberg – TV Darmsheim „Eigentlich ist es ja völlig absurd und verrückt“, findet der Trainer Christopher Eisenhardt. Da haben er und seine Kicker des TSV Musberg nun insgesamt 42 Zähler auf dem Konto, sprich sogar drei mehr als nach gleicher Spielanzahl der vergangenen Saison. Aber: Endgültig ist der aktuell Tabellensiebte immer noch nicht durch. Theoretisch könnte es immer noch die Abstiegsrelegation werden. Freilich, in der Tat nur noch theoretisch. Es müsste an den beiden verbleibenden Spieltagen schon ziemlich viel Verrücktes passieren, wenn das Polster von sechs Punkten plus einer um elf Treffer besseren Tordifferenz gegenüber der Orientierungsmarke SV Rohrau nicht reichen sollte. Auch wenn Eisenhardt vor einer verfrühten Ziel-Freude mahnt: „Man hat im Fußball schon alles erlebt.“

Einstweilen machte sein Team mit einem 3:1-Heimsieg gegen den seit Wochen im Sinkflug befindlichen ursprünglichen Titelfavoriten TV Darmsheim zumindest einen großen Schritt. Zum Matchwinner wurde Ruben Pinheiro Martins. Der 25-Jährige, der für die nächste Saison verlängert hat, netzte mit zwei satten Distanzschüssen ein. Lob aber von Eisenhardt für die gesamte Elf: „Die Jungs mussten über 90 Minuten viel investieren, arbeiten und arbeiten. Das haben sie gut gemacht.“ Auf Freitagabend vorverlegt worden war die Begegnung nach Wunsch des Gegners. Der Grund: Dessen Mannschaft weilt an diesem Samstag nahezu komplett auf der Hochzeit ihres Torhüters Alexander Dieterle.

Musberger Zugabe derweil: Das Urteil zum Abbruchspiel von vor zwei Wochen gegen die Spvgg Canntatt ist raus. Wie erwartet wird die Begegnung mit 3:0 für die damaligen Gastgeber gewertet. Jene hatten mit 3:2 geführt, als der Schiedsrichter wie berichtet vorzeitig abpfiff, weil ihn der Cannstatter Kicker Hani Ajolbek mit Körperkontakt angegangen war.

Darüber hinaus gibt es am Turnerweg eine weitere Neuigkeit: Der Verein hat einen neuen Fußball-Abteilungsleiter. Marc Wiederoder (29) beerbt im Zuge des Generationenwechsels den langjährigen Amtsinhaber Michael Hilbert. Letzterer will kürzer treten, steht aber noch als Stellvertreter zur Verfügung. Für Wiederoder wiederum wird es somit ein Doppeljob: Zugleich bleibt er als spielender Abwehrrecke der ersten Mannschaft erhalten.

SV Bonlanden – SV Rohrau

Im Klassement sind die Musberger an ihrem Filderrivalen SV Bonlanden vorbeigezogen. Denn: Die Filderstädter kamen ihrerseits gegen den erwähnten Landesliga-Absteiger SV Rohrau nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Ein Ergebnis, bei dem der Trainer Carmine Napolitano nichts beschönigen will: „Das ist zu wenig. Wir haben einfach zu viele Unentschieden in dieser Saison.“ Nun schon deren zehn. Und so muss man beim einst vermeintlichen Titelanwärter weiter rechnen. Zwei Spiele noch, in Echterdingen (31. Mai) und gegen Cannstatt (7. Juni). „Einen Sieg“, weiß Napolitano, „brauchen wir noch.“ Auf dass es am Ende nicht die ganz große böse Überraschung gibt.

In der aktuellen Partie ließ Christian Weiller die dicke Last-Minute-Chance liegen. Er scheiterte in der Nachspielzeit am glänzend reagierenden Gästekeeper Lucas Kroker. Überhaupt war es der Abend der Torhüter. Auf Bonlandener Seite glänzte der Youngster Jonas Aisslinger, der schon seit Ende März den erkrankten Routinier Luca Wiedmann (Grippe mit Nachwirkungen) vertritt. Glück zudem für die Schwarz-Weißen, dass der Schiedsrichter in einer Szene weiterlaufen ließ: War der Kopfball von Oguz Kaya hinter der Torlinie? Kam in diesem Fall auch Aisslingers Rettungstat zu spät? Nicht wenige im Stadion waren der Meinung, dass ja.

Starker Auftritt: der Bonlandener Torhüter Jonas Aisslinger. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Alles in allem war das Remis nicht unverdient – und wurde es somit nebenbei für den Heimkehrer Jonathan Baur ein durchwachsenes Comeback vor eigenem Publikum. Der Kapitän, Spielmacher und Co-Trainer ist nach acht Monaten Weltreise zurück. Vor Wochenfrist beim 2:2 in Holzgerlingen hatte er prompt schon wieder zur Startformation gehört. So auch dieses Mal. In der unerwarteten personellen, aber auch tabellarischen Not ist gerade jede Hilfe recht. Zumal wenn es eine derart namhafte ist.

Statistik zum Spieltag

Spvgg Holzgerlingen – SV Nufringen 2:0. Tore: 1:0 Horn (21.), 2:0 Hamm (49.. Besonderes: –

SV Bonlanden – SV Rohrau 0:0. Tore: – . Besonderes: –

TSV Musberg – TV Darmsheim 3:1. Tore: 1:0 Pinheiro Mar-tins (36.), 2:0 Kappeler (59.), 3:0 Pinheiro Martins (69.), 3:1 Laur (80.). Besonderes: –

Die weiteren Spiele

Samstag, 23. Mai: TSV Jahn Büsnau – SV Vaihingen, TSV Dagersheim – Spvgg Cannstatt (beide 15 Uhr); Croatia Stuttgart – ASV Botnang (15.30 Uhr). Montag, 25. Mai: VfL Oberjettingen – TV Echterdingen II (15 Uhr). Dienstag, 26. Mai: SV Deckenpfronn – VfL Herrenberg (19 Uhr).