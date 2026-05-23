Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Sportgerichtsurteil plus Martins-Doppelpack – TSV Musberg sackt sechs Punkte ein

Vorverlegt wurde die eigene Partie aus einem festlichen Grund. Derweil erlebt der SV Bonlanden trotz der Weltreise-Rückkehr seines Kapitäns und Spielmachers die nächste Enttäuschung.
Ein Spiel-Wochenende, sechs Punkte. Geht das? Im Fall der Fußballer des TSV Musberg lautet die Antwort: ja. Zum aktuell eigenen Sieg auf dem grünen Rasen kommt einer am grünen Tisch hinzu, wonach der Filderclub in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nun dicht vor dem Klassenverbleib steht. Eine Vorentscheidung, die der SV Bonlanden in seiner ebenfalls vorgezogenen Partie des 28. Spieltags hingegen verpasst hat.