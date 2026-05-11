Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Spielabbruch nach Schiri-Attacke, Vaihinger Trainerwechsel und 1:6-Gipfel-Pleite

Warum der Cannstatter Coach einem seiner Spieler mit Konsequenzen droht. Wer neuer Trainer beim SV Vaihingen wird. Und welcher 100-Tore-Mann zum TSV Jahn Büsnau wechselt.
Als wäre es mit den klassischen Themen Auf- und Abstiegskampf auf der Zielgeraden der Saison nicht genug. Am und rund um den aktuellen 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen haben sich die Ereignisse überschlagen, und als Berichterstatter steht man hin- und hergerissen da: Womit soll man anfangen? Mit dem SV Vaihingen, der dem Tabellenführer ASV Botnang bei einem furiosen 6:1 mal eben ein halbes Dutzend Derby-Tore eingeschenkt hat? Oder mit demselben SV Vaihingen, bei dem es entgegen aller bisherigen Verlautbarungen zu einem überraschenden Trainerwechsel kommt? Oder beim Nachbarn TSV Jahn Büsnau, der mit der Verpflichtung eines 100-Tore-Spielers aufhorchen lässt? Oder doch eher mit dem düsteren Kapitel dieses Sonntags? Die Begegnung zwischen dem TSV Musberg und der Spvgg Cannstatt wurde vom Schiedsrichter abgebrochen – und dürfte für einen Kicker noch gravierende Folgen haben.