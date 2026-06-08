Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Rekord zum Liga-Schluss – und ein Büsnauer schießt sich warm für die Relegation

Der Aufsteiger ist Vizemeister. Im Kampf um die Torkanone gibt es zum Abschluss fast noch eine Wende. In Musberg, Vaihingen und bei Croatia stehen schmerzhafte Abgänge fest.

Für die Abwehrreihen war es ein Gruseltag, für die Angreifer ein abschließendes Trefferfestival. 48 Tore in acht Spielen! Die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen verabschiedet sich mit einem Saisonrekord in die Sommerpause. Die finalen Gewinner? Im Schlepptau des Überraschungsmeisters ASV Botnang hat sich der TSV Jahn Büsnau die Vizemeisterschaft gesichert. Der Mitaufsteiger ließ am Sonntag auch dank eines Vierfachschützen nichts mehr anbrennen und geht nun mit Rückenwind in die Aufstiegsrelegation. Die beiden anderen Teams, für die ebenfalls noch Entscheidungen ausstehen, sind der SV Rohrau (Abstiegsrelegation) und der TV Echterdingen II – wobei jener auf sein sportliches Schicksal selbst nur noch sehr begrenzten Einfluss hat.

Croatia Stuttgart – TSV Jahn Büsnau Für den TSV Jahn Büsnau hingegen folgt das Highlight nun erst noch. Wie gesagt: Aufstiegschance über die Relegation. „Wir haben als Klassenneuling eine fantastische Saison gespielt. Jetzt erhalten wir die Belohnung“, sagt der sportliche Leiter Ralf Lenhardt. Nächster Samstag, 18 Uhr in Böblingen: Dort wartet die erste Mannschaft des TV Echterdingen als Auftakthürde der Zusatzschicht. Im Erfolgsfall ginge es am 21. Juni im Endspiel weiter, nämlich gegen den Gewinner der anderen Halbfinalpartie, die SG Bettringen oder den SV Ebersbach.

Inzwischen also offene Vorfreude auf diese Zugabe – und nur eine kleine Prise Enttäuschung darüber, dass es nicht noch mehr geworden ist. Ein bisschen, räumt Lenhardt ein, hatten er und die Seinen ja auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters ASV Botnang spekuliert. Diese Hoffnung zerschlug sich dann aber schnell, als schon in der ersten Hälfte die Nachricht von der 2:0-Führung des Titelrivalen in Deckenpfronn kam. Beim Parallelspiel hatten die Büsnauer extra einen Beobachter platziert. Der künftige eigene Trainer Johnson Ariaratnam (bisher Co-Trainer SV Böblingen) übernahm den Telefon-Hotline-Job.

Die Jahn-Kicker selbst erledigten ihren Teil letztlich souverän. Der 6:1-Sieg auf dem Frauenkopf gegen den Tabellenvorletzten Croatia Stuttgart wurde zur Treffergala vor allem eines Akteurs: Marco Bischoff netzte vierfach ein, darunter ein Hattrick innerhalb von nur elf Minuten. Der 24-Jährige glänzte somit als Angriffsstellvertreter für den eigentlichen Topscorer Marc Hetzel. Dessen weitere Einsatzfähigkeit muss sich beim Kieferchirurgen klären. Bulletin vom Spieltag zuvor, wie berichtet: ein halb ausgeschlagener Zahn. Noch haben die Büsnauer aber Zuversicht für ein schnelles Comeback. Wermutstropfen um die Alternative Bischoff: Er wiederum steht nur noch bis Oktober zur Verfügung. Dann geht es für den Studenten voraussichtlich zurück in seine Heimatregion Düsseldorf.

Derweil sind für die nächste Saison drei weitere Zugänge fix: Lukas Böck (22, Mittelfeld), Taha Erarslan (21, Mittelfeld) und Adnan Rastoder (20, Abwehr) wechseln mit dem Coach Artiaratnam aus Böblingen an den Adolf-Engster-Weg.

Demgegenüber steuert der aktuelle Gegner Croatia für seinen Neubeginn in der Kreisliga A auf einen größeren Kaderumbruch zu. Definitiv aussteigen werden unter anderen die Führungsspieler Nenad Stevanovic, Duje Tokic (beide zu Türkspor Stuttgart) und Mario Mamusa (Ziel unbekannt). Der Youngster Robin Marosevic ist beim frisch gebackenen Meister Botnang im Gespräch.

Spvgg Holzgerlingen – TV Echterdingen II

Unterdessen ergibt sich für den TV Echterdingen II eine unliebsame Hängepartie. Eigentlich Sommerpause seit Sonntag, irgendwie aber auch nicht. Auf dem Rasen haben die Gelb-Schwarzen mit einem 4:3-Sieg in Holzgerlingen einen guten Abschluss geschafft, gleichbedeutend mit dem Sprung sogar noch auf den neunten Tabellenplatz – ihr sportliches Schicksal hängt nun allerdings von der eigenen „Ersten“ ab. Stichwort Abstiegsrelegation, siehe oben. Sollte Team eins tatsächlich aus der Landesliga abstürzen, müssten der Trainer Martin Kittelberger und sein Aufgebot ihren Startplatz automatisch räumen und wären fortan nur noch A-Kreisligist. „Für die Jungs wäre das wirklich bitter“, sagt der Coach.

Ein paar von ihnen werden immerhin die Gelegenheit haben, das Schreckensszenario mit zu verhindern. Im K.o.-Spiel am kommenden Wochenende soll der ein oder andere aus Kittelbergers Mannschaft „oben“ aushelfen. Zwei Kicker unterstrichen aktuell schon einmal, warum es für sie im Sommer dann überhaupt eine interne Beförderung geben wird: Wesley Acholonu und Ivan Cosic warteten mit jeweils zwei Torbeteiligungen auf. Cosic schob den Ball nach Inthasane-Vorarbeit zum Last-Minute-Auswärtserfolg ins Netz, nachdem die Echterdinger zur Pause noch 1:3 hinten gelegen waren.

TSV Musberg – SV Vaihingen

Für alle anderen Stuttgart/Filder-Teams der Staffel galt dagegen schon vor diesem Spieltag: kein Stress mehr, Kampf allein noch um die viel zitierte „goldene Ananas“ – was dann ein Stück weit auch die erwähnte Trefferflut erklären mag. Ohne Lieferdruck im Nacken lässt es sich halt etwas lockerer stürmen respektive luftiger verteidigen. Wobei die Sache ja nicht gleich so aus dem Ruder laufen muss wie im Fall des TSV Musberg – findet jedenfalls dessen Trainer Christopher Eisenhardt. Der wettert nach der 2:7-Heimschlappe gegen den SV Vaihingen: „Wir müssen uns bei den Zuschauern für eine desolate Leistung entschuldigen.“ Intensiv habe er sich bemüht, die Spannung nach dem geschafften Klassenverbleib hoch zu halten. Es blieb beim Bemühen. Der Keeper Giorgio Alber (fortan TSV Plattenhardt) geriet in seinem letzten Spiel für den Verein zur ohnmächtigen Schießbudenfigur.

Mit ihm wurden am Turnerweg vier weitere Spieler verabschiedet. Auch Julien Kappeler (Studium in München), Manuel Rath (spielender Co-Trainer beim TSV Rohr), Franc Cagalj (Karriereende) und Pepe Scherle (TSV Harthausen) gehen. Vor allem Kappelers Ausscheiden tut laut Coach „sehr weh“. Wer im Gegenzug kommt, außer dem bereits vermeldeten Torjäger Behar Hasanaj (zuletzt TSV Münchingen), soll sich in Kürze klären. Mutig steht Eisenhardts Ankündigung, der sich abzeichnenden Hammerstaffel mit womöglich drei Landesliga-Absteigern zum Trotz: „Wir haben die Motivation, nicht jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen. Künftig wollen wir erfolgreicher sein.“

Manuel Rath (links) wechselt nach sechs Musberg-Jahren zurück zu seinem Vorgänger-Verein. Foto: Günter Bergmann

Inwieweit das auch der Gegner SV Vaihingen für sich in Anspruch nehmen kann, bleibt abzuwarten. Bei den Gästen zieht der Trainer Tim Schumann seinen persönlichen Schlussstrich „nicht unzufrieden“ mit Platz vier, auch wenn er mit einer Prognose daneben lag. „Am Anfang hätte ich gesagt: Stehen wir in der Tabelle vor Darmsheim und Holzgerlingen, steigen wir wahrscheinlich auf“, sagt er. Irrtum allerdings. Wer freilich hätte in dieser verrückten Saison die Aufsteiger Botnang und Büsnau für ganz vorn auf der Rechnung gehabt?

Für Schumanns Nachfolger Julian Borgia (bisher Spieler SV Vaihingen II) muss sich noch zeigen, auf welches Personal er bauen können wird. Unter den namhaften Abgängen (Pehlivan, Sandoval, Rudloff) reiht sich nun auch der Torjäger-Oldie Maximilian Eisentraut (Karriereende) endgültig ein. Und auch von dessen Junior-Ballermann-Partner Tyron Ferrari liegt noch keine definitive Zusage vor. Dem Vernehmen hat der 21-Jährige mehrere Angebote aus der Landesliga. In dieser Saison haben er und Eisentraut zusammen starke 49-mal eingenetzt. Zum Abschluss wäre der Ferrari’sche Tor-Ferrari in der Schützenliste der Liga beinahe noch auf die Überholspur gegangen. Zum führenden Darmsheimer Simon Lindner, seinerseits seit Monaten verletzt raus, fehlt unter dem Strich nur ein einziger Treffer.

Der Endstand im Tore-Ranking.

SV Bonlanden – Spvgg Cannstatt

Bleibt noch der Blick auf die Begegnung zwischen dem SV Bonlanden und der Spvgg Cannstatt. Oder: auf das Wiedersehen des Gastgeber-Trainers Carmine Napolitano mit seinem Ex-Verein – was an der Humboldtstraße dann aber auch schon so ziemlich alles an noch Bedeutsamen war. Der Endstand von 2:3? Laut Napolitano „ein Spiegelbild unserer Saison“. Anfang verpennt, dann das Tor nicht getroffen, dann erneut verloren. Während beim Gegner die Aussteiger Marvin Haller und Marco Schulz einen passend zum Spieltag torreichen Abschiedsgruß sendeten, Letzterer per 25-Meter-Freistoß in den Winkel, fällt die Bonlandener Spieljahrsbilanz trübe aus. Seit drei Jahren nur noch Bezirksliga. Dort Rang elf. Damit Negativrekord. Tiefer standen die Schwarz-Weißen seit Einführung des heutigen Ligensystems anno 1978 noch nie.

Zumindest von ihrer Seite stimmt man ohne Wenn und Aber zu: allerhöchste Zeit für nun Pause. Liga-Wiedersehen zum Glück erst in knapp drei Monaten. Am Wochenende 28. bis 30. August beginnt die neue Saison.

SV Deckenpfronn – ASV Botnang

Bericht zum Aufstieg des ASV Botnang siehe hier.

Die Statistik zum 30. Spieltag

VfL Oberjettingen – VfL Herrenberg 0:5. Tore: 0:1 Franguere (12.), 0:2 Vargas Müller (21.), 0:3 Baurycza (38.), 0:4 Thoms (73.), 0:5 Leber (88.). Besonderes: –

Croatia Stuttgart – TSV Jahn Büsnau 1:6. Tore: 0:1 Bischoff (18.), 0:2 Bischoff (22.), 0:3 Bischoff (28., Foulelfmeter), 0:4 Bischoff (60.), 1:4 Matic (64.), 1:5 Specht (75., Foulelfmeter), 1:6 Sebastian Lenhardt (80.). Besonderes: –

TSV Musberg – SV Vaihingen 2:7. Tore: 0:1 Ferrari (5.), 0:2 Ferrari (28.), 0:3 Eisentraut (40.), 1:3 Schellander (41.), 1:4 Wiederoder (47., Eigentor), 1:5 Eisentraut (54., Handelf-meter), 1:6 Eisentraut (64.), 1:7 Günther (76.), 2:7 Pinheiro Martins (84.). Besonderes: –

SV Deckenpfronn – ASV Botnang 1:4. Tore: 0:1 Daniel Schweizer (35.), 0:2 Ilhan (45.), 0:3 Kamberi (58.), 1:3 Gräsle (78.), 1:4 Ilhan (89.). Besonderes: –

TSV Dagersheim – TV Darmsheim 0:3. Tore: 0:1 Zweigle (54.), 0:2 Kuonath (60.), 0:3 Zweigle (68.). Besonderes: –

SV Bonlanden – Spvgg Cannstatt 2:3. Tore: 0:1 Haller (12.), 0:2 Haller (13.), 1:2 Krasniqi (33.), 2:2 Kaligiannidis (43.), 2:3 Schulz (71.). Besonderes: –

Spvgg Holzgerlingen – TV Echterdingen II 3:4. Tore: 1:0 Horn (2.), 1:1 Acholonu (15.), 2:1 Mayer (27.), 3:1 Horn (39.), 3:2 Acholonu (61.), 3:3 Inthasane (70.), 3:4 Cosic (90.+3). Besonderes: –

SV Nufringen – SV Rohrau 2:5. Tore: 1:0 Tauber (20.), 1:1 Müsel (23.), 1:2 Krägeloh (25.), 1:3 Di Leo (40.), 1:4 Moser (44.), 2:4 Schuster (49., Foulelfmeter), 2:5 Holz (70.). Besonderes: –