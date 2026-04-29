Der TSV Jahn Büsnau gewinnt sein Nachholspiel in Holzgerlingen furios mit 6:3 und macht im Aufstiegsrennen Boden gut. Ein Spieler ragt in ungewohnter Rolle heraus.

Neun Tore im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris und den Bayern, neun Tore auch im Nachholspiel der Bezirksliga. Was auf der großen Bühne des Fußballs an Spektakel möglich ist, geht auch ein paar Etagen weiter unten. Mit einem furiosen 6:3-Auswärtssieg in Holzgerlingen hat der TSV Jahn Büsnau am Dienstagabend unterstrichen, dass im Aufstiegsrennen mit ihm zu rechnen ist. In der Tabelle rückt der Stuttgarter Klassenneuling wieder bis auf drei Punkte an den Überraschungsspitzenreiter ASV Botnang heran.

„Ein auch in der Höhe verdienter Erfolg. Wir haben Torchancen am Fließband erspielt“, sagt der Trainer Dominik Lenhardt, der damit eine persönliche Duftmarke hinterlässt. Schöne Grüße an seinen künftigen Arbeitgeber: Beim Gegner handelte es sich um seinen Demnächst-Verein, zu dem er nach dieser Saison wechseln wird. Einstweilen galt keine Gnade. Bis zur 58. Spielminute noch unglücklich 1:2 in Rückstand, drehten die Büsnauer in der letzten halben Stunde auf. Vor allem ein Akteur erwischte einen Sahnetag: Marco Bischoff, diesmal auf der Zehner- statt der Sechserposition, steuerte drei Tore bei (8./69./74.). Lob seines Coachs: „Ein überragendes Spiel von ihm.“

Außerdem trafen der Kapitän Sebastian Lenhardt (58.), der erstmals seit seiner Ellbogenverletzung vor sieben Wochen wieder in der Startelf stand, sowie Johannes Schneider (80.) und Fermin Wences (84.).

Weiter geht es für den nun Tabellenzweiten am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem weiteren Auswärtsspiel, nämlich beim VfL Herrenberg – dann ohne den Trainer Lenhardt. Jener verabschiedet sich nun erst einmal in den schon seit langem fixierten Mauritius-Urlaub. Wer hätte zum damaligen Zeitpunkt der Buchung gedacht, dass sich seine Mannschaft in einer solchen Situation befinden könnte? Die Übungsleitung und das Coaching übernimmt in der Zwischenzeit der Bruder Sebastian. Denn: auch der „Co“ Yannik Breuninger ist für zwei Wochen raus. Er fliegt an diesem Mittwoch nach Thailand (ebenfalls Urlaub).

Statistik zum Spiel

Tore

0:1 Bischoff (8.), 1:1 Horn (41.), 2:1 Quaranta (55.), 2:2 Sebastian Lenhardt (58.), 2:3 Bischoff (69.), 2:4 Bischoff (74.), 3:4 Quaranta (79.), 3:5 Schneider (80.), 3:6 Wences (84.)

Besonderes

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