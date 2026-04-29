Der TSV Jahn Büsnau gewinnt sein Nachholspiel in Holzgerlingen furios mit 6:3 und macht im Aufstiegsrennen Boden gut. Ein Spieler ragt in ungewohnter Rolle heraus.
Neun Tore im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris und den Bayern, neun Tore auch im Nachholspiel der Bezirksliga. Was auf der großen Bühne des Fußballs an Spektakel möglich ist, geht auch ein paar Etagen weiter unten. Mit einem furiosen 6:3-Auswärtssieg in Holzgerlingen hat der TSV Jahn Büsnau am Dienstagabend unterstrichen, dass im Aufstiegsrennen mit ihm zu rechnen ist. In der Tabelle rückt der Stuttgarter Klassenneuling wieder bis auf drei Punkte an den Überraschungsspitzenreiter ASV Botnang heran.