Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Büsnauer „Drecksspiel“ mit Slapstick und Botnanger Jubel in der Dönerbude

In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen glänzt für die Spvgg Cannstatt ein lange verletzter Rückkehrer – und das Sportgericht fällt zwei Urteile zu Einsprüchen des SV Bonlanden.
Zwei Sportgerichtsurteile, ein „Drecksspiel“ mit 15 gelben Karten und dem wohl kuriosesten Eigentor der Saison – dazu ein Spitzenduo, das weiter gewinnt und gewinnt. Das sind die Schlagzeilen rund um den aktuellen Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Fünf Wochen vor Schluss ist in jener die Wahrscheinlichkeit weiter gestiegen, dass es zu einem großen Aufstiegsshowdown kommen wird. ASV Botnang oder SV Deckenpfronn? Entscheidet sich das Titelrennen erst ganz am Ende zwischen diesen beiden? Oder vermag doch noch einer der diesmal sieglosen Verfolger dazwischen zu grätschen?