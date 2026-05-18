Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Botnanger Spitzenreiter-Sturz mit drei Platzverweisen, Büsnau schreibt Titel ab

Nach dem 27. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen gibt es einen neuen Tabellenführer, einen suspendierten Akteur und einen Trainer, der mit den VfB-Frauen feiert.
Es ist nicht gewöhnlich, dass ein Spitzenspiel hält, was es verspricht. Die Partie zwischen dem vormaligen Tabellenführer ASV Botnang und dem Drittplatzierten TSV Jahn Büsnau beinhaltete am 27. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen jedoch alle Zutaten, die den neutralen Zuschauer begeistert mitfiebern lassen. Spannung, Tore, Platzverweise und letztlich ein Ergebnis, das einen Dritten lachend dastehen lässt: Willkommen an der Tabellenspitze, SV Deckenpfronn.