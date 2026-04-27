Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Botnanger Gipfelduell-Rausch – und ein Transferkracher des TSV Musberg

Der Überraschungserste ASV Botnang setzt sein bisher dickstes Ausrufezeichen. In Musberg und Büsnau stehen Neuzugänge fest. Und der SV Bonlanden geht vors Sportgericht.
Es gäbe einiges, was sich nach diesem Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen in den Vordergrund stellen ließe. Zum Beispiel der Krachertransfer, mit dem der TSV Musberg bereits für die nächste Saison aufwartet. Oder das aktuelle Elf-Tore-Spektakel auf dem Frauenkopf. Oder die Tatsache, dass die bittere nächste Niederlage des SV Bonlanden ein Nachspiel am grünen Tisch bekommen wird. Eines hat am Sonntag dann aber alles andere weit überstrahlt. Und das nicht nur, weil es das Gipfelduell zwischen dem Ersten und Zweiten der Tabelle war. Die eigentliche Nachricht mit dickem Ausrufezeichen ist das Ergebnis. ASV Botnang gegen TV Darmsheim: 5:0. Der Lauf des Aufsteigers nimmt immer tollere Züge an. Am Ende tatsächlich mit der Sensation „Durchmarsch in die Landesliga“?