Alles zum 23. Spieltag, an dem sich der ASV Botnang aufs Gipfelduell einstimmt, der Verfolger Büsnau Verstärkung erhält und ein Verein die kurioseste Verletzung der Saison beklagt.
Der Weg ist bereitet. Nächster Sonntag, 15 Uhr: Dann kann in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen das große Gipfelduell steigen. Der Erste gegen den Zweiten, ASV Botnang gegen TV Darmsheim. Einstweilen hat der Überraschungsspitzenreiter von der Furtwängler Straße seinen tollen Lauf mit einem siebten Sieg in Serie fortgesetzt – während manch anderem in der Staffel eher mulmig werden muss. Stichwort Abstiegskampf. Gibt es für einige Teams, die bereits auf der sicheren Seite schienen, ein böses Erwachen? Fest steht: Wäre jetzt Schluss, müsste aufgrund der Entwicklung in der Landesliga eine Mannschaft mehr absteigen als bisher gedacht.