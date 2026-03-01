Bezirksliga Nachholspiel: TSV Heimsheim holt Punkt bei Spitzenreiter Germania Bietigheim

1 Torschützen unter sich: Lino Widmaier (re.) erzielte gegen Bietigheim das Anschlusstor zum 1:2 für den TSV Heimsheim, Max Hermann sorgte für das 2:2. Foto: Andreas Gorr

Es geht leicht aufwärts beim TSV Heimsheim: Der Bezirksliga-Aufsteiger trotzt dem Spitzenreiter SV Germania Bietigheim auf dessen Platz nach 0:2-Rückstand ein 2:2 ab.











Aufsteiger TSV Heimsheim wartet zwar in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga weiter auf den ersten Dreier. Doch das 2:2 im Nachholspiel am Donnerstagabend bei Tabellenführer Germania Bietigheim deutet an, dass die Formkurve nach oben geht. „Der Punkt war auf jeden Fall gut für die Moral“, meinte TSV-Trainer Oliver Kudera. Seine Mannschaft kam gut in die Partie und hatte in den ersten zehn Minuten mehrfach die Chance zur Führung.