Bezirksliga Nachholspiel: TSV Heimsheim holt Punkt bei Spitzenreiter Germania Bietigheim
1
Torschützen unter sich: Lino Widmaier (re.) erzielte gegen Bietigheim das Anschlusstor zum 1:2 für den TSV Heimsheim, Max Hermann sorgte für das 2:2. Foto: Andreas Gorr

Es geht leicht aufwärts beim TSV Heimsheim: Der Bezirksliga-Aufsteiger trotzt dem Spitzenreiter SV Germania Bietigheim auf dessen Platz nach 0:2-Rückstand ein 2:2 ab.

Aufsteiger TSV Heimsheim wartet zwar in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga weiter auf den ersten Dreier. Doch das 2:2 im Nachholspiel am Donnerstagabend bei Tabellenführer Germania Bietigheim deutet an, dass die Formkurve nach oben geht. „Der Punkt war auf jeden Fall gut für die Moral“, meinte TSV-Trainer Oliver Kudera. Seine Mannschaft kam gut in die Partie und hatte in den ersten zehn Minuten mehrfach die Chance zur Führung.

 

Doch dann führten zwei individuelle Abwehrfehler zu einem 0:2-Rückstand: Zunächst versprang der Ball einem TSV-Abwehrspieler nach einer Flanke von rechts, Tim Kainz vollstreckte problemlos zu seinem zwölften Saisontreffer (5.). In der elften Minute ließ die Heimsheimer Defensive Livio Falco am eigenen Strafraum zu viel Platz, der Germania-Stürmer traf aus 17 Metern zum 2:0.

Das Unentschieden war gut für die Moral des TSV Heimsheim: Trainer Oliver Kudera (re.) Foto: Andreas Gorr

Doch die Gäste arbeiteten sich mit erhöhtem Aufwand zurück ins Spiel und kamen in der 32. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter von Lino Widmaier nach einem Foul an Max Hermann. Eine Minute vor der Pause markierte Hermann den 2:2-Ausgleich, als er mit einer Direktabnahme von der Strafraumgrenze traf. In der zweiten Hälfte hatte zunächst Heimsheim Chancen zum 3:2, in der Schlussphase war Germania dem Siegtreffer näher. Doch es blieb bei der Punkteteilung.

 