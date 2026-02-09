Bezirksliga Enz/Murr: Zwei Rote Karten zerstören den Derbytraum von des SV Pattonville

Pattonville war noch nie so nah dran an einem Sieg gegen den Lokalrivalen TV Aldingen, bremst sich mit zwei Platzverweisen in der Nachspielzeit selbst aus und verliert 2:3 (1:1).

Man spürt, wie Karl Birkeneder nach Worten ringt. Gerade stand der Keeper des Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville noch im Mannschaftskreis nach einer der wohl bitteresten Momente seiner Spielerkarriere und richtete nach der 2:3-Niederlage gegen den TV Aldingen folgende Worte an seine Mitspieler: „Wir investieren so viel und dann schenken wir aus Naivität den Sieg her. Das hat auch mit fehlender Reife zu tun.“ Nach 90 Minuten hatten die Pattonviller noch 2:1 geführt im Derby durch die Treffer von Moritz Schuh (36.) und Phillip Kravchenko (78.) und dann in der Nachspielzeit noch zwei Gegentreffer durch die Aldinger Allzweckwaffe Dominik Hoffmann (90.+1/90.+4) zum 2:3 kassiert.

Möglich gemacht hatten die Lastminute-Treffer der Gäste zwei Platzverweise gegen die Gastgeber in einer hoch emotionalen Schlussphase. In der 84. Minute sah Pattonvilles Ruslands Purins, der davor eine starke Partie gezeigt hatte, nach einer Tätlichkeit am Spielfeldrand die Rote Karte, in der 93. Minuten ließ sich dann Renats Bulajevs zu einer Unbeherrschtheit am Mittelkreis hinreißen und musste ebenfalls vom Feld.

Der Jubel nach dem 2:1 durch Phillip Kravchenko dauerte nur kurz – danach folgte die kalte Dusche für Pattonville. Foto: Peter Mann

„Wir haben die Aldinger zu den späten Toren eingeladen und sie haben das dann auch angenommen“, sagte Birkeneder, der gegen die beiden Tore von Hoffmann chancenlos war und den beiden Winterzugängen aber keinen Vorwurf machen wollte. Bulajevs entschuldigte sich später bei den Kollegen und auch beim Unparteiischen.

„Noch nie so nah dran an Sieg gegen Aldingen“

Der Frust aber bei den Pattonvillern saß tief, die über die 90 Minuten die bessere Mannschaft gewesen waren. „So nah waren wir glaub noch nie dran an einem Sieg gegen Aldingen. Die Roten Karten haben uns komplett aus dem Spiel genommen“, sagte SVP-Vorstand Michael Uhse enttäuscht.

Vor der Partie hatte Pattonvilles Coach Francis Pola noch gewarnt, dass man einen kühlen Kopf bewahren müsse. So war es auch im zehnten Aufeinandertreffen nichts mit einem Derbysieg. Im November 2018 war den Pattonvillern zumindest ein Punkt gelungen, den man in der Nachspielzeit diesmal nicht festhalten konnte.

Keeper Birkeneder will nicht ohne Derbyerfolg abtreten

Das Warten auf die Beendigung des Traumas geht weiter. Schon damals stand der langjährige Keeper Karl Birkeneder im Kasten des SVP. Der bringt schon mal mit einer eine Kampfansage Richtung Aldingen in Stellung. „Dann werde wohl noch einmal eine Saison dranhängen. Ich will diesen Sieg gegen Aldingen unbedingt“, sagt Birkeneder. Dann kann man nur hoffen, dass die Kollegen dann ihre Emotionen im Griff haben.