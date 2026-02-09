Bezirksliga Enz/Murr: Zwei Rote Karten zerstören den Derbytraum von des SV Pattonville

Pattonville war noch nie so nah dran an einem Sieg gegen den Lokalrivalen TV Aldingen, bremst sich mit zwei Platzverweisen in der Nachspielzeit selbst aus und verliert 2:3 (1:1).
Man spürt, wie Karl Birkeneder nach Worten ringt. Gerade stand der Keeper des Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville noch im Mannschaftskreis nach einer der wohl bitteresten Momente seiner Spielerkarriere und richtete nach der 2:3-Niederlage gegen den TV Aldingen folgende Worte an seine Mitspieler: „Wir investieren so viel und dann schenken wir aus Naivität den Sieg her. Das hat auch mit fehlender Reife zu tun.“ Nach 90 Minuten hatten die Pattonviller noch 2:1 geführt im Derby durch die Treffer von Moritz Schuh (36.) und Phillip Kravchenko (78.) und dann in der Nachspielzeit noch zwei Gegentreffer durch die Aldinger Allzweckwaffe Dominik Hoffmann (90.+1/90.+4) zum 2:3 kassiert.