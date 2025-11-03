Bezirksliga Enz/Murr: Wie die Hinweise des Trainers verpuffen

Der SV Kornwestheim kassiert beim 1:3 in Merklingen die zweite Niederlage in Serie. Dabei warnte Coach Roberto Raimondo seine Elf vor dem Doppeltorschützen.
Vielleicht ist es inzwischen ein schlechtes Omen, wenn Kornwestheims Trainer Roberto Raimondo seinen Spieler vor den starken Akteuren des Gegners warnt. Jedenfalls hat der Coach vor dem Auftritt des SV Kornwestheim im Bezirksliga Duell beim TSV Merklingen seine Formation ausdrücklich auf deren Stürmer Kai Dominik Woischiski hingewiesen. Gefruchtet hat es nicht denn der Merklinger war bei der 1:3 (0:1)- Niederlage der Kornwestheimer mit zwei Toren erfolgreich.