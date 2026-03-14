Der SV Kornwestheim muss in Besigheim auf vier Leistungsträger verzichten. Coach Roberto Raimondo ist leicht angesäuert über das Timing.
Wer beim Skatspiel ohne Vier, sprich ohne die vier wichtigen Buben antreten muss, hat nicht unbedingt die besten Karten. Für einen Fußballtrainer ist es ähnlich herausfordernd, wenn er in ein wichtiges Spiel ohne vier Leistungsträger antreten muss. In jener Gefühlslage befindet sich vor diesem Wochenende Roberto Raimondo, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim, der ohne vier wichtige Akteure zum Spiel bei der Spvgg Besigheim antreten muss, die sich im Urlaub befinden. Richtig sauer ist er deswegen nicht, aber schon ein bisschen angesäuert. „Wir spielen nur Bezirksliga, aber vom Timing her ist das nicht optimal. Das wird für uns schwer zu kompensieren sein“, sagt der Coach.