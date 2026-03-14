Bezirksliga Enz/Murr: Videoanalyse soll FC Marbach gegen die Torflaute helfen
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Der Fokus beim FCM lag unter der Woche auf Torabschlüssen. Foto: Peter Mann(Archiv

Warum Bezirksligist SV Marbach vor dem Duell beim TSV Merklingen zudem auf intensives Torabschlusstraining setzt.

Marbachs Trainer Christos Makriagiannis wird sich vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Merklingen besonders auf die Videoanalyse konzentrieren. Beim Fußball-Bezirksligisten ist es nämlich Usus, dass die Spiele aufgenommen und aufgearbeitet werden. Es sind schöne Bilder, die Makriagiannis zu sehen bekommt, denn das Hinspiel haben die Marbacher mit 3:1 gewonnen. Damals ist das Team noch effektiv mit seinen Möglichkeiten umgegangen. Derzeit aber ist die mangelnde Chancenverwertung ein unerfreulicher Begleiter beim FCM, dem bislang erst 36 Tore gelungen sind.

 

Augenmerk gilt Mehicevic und Woischiski

Auch am vergangenen Sonntag dominierte man die Partie gegen den TSV Phoenix Lomersheim – das entscheidende Tor ist aber dem Gegner gelungen. Die Enttäuschung darüber haben die Marbacher abgeschüttelt und die Konsequenzen daraus gezogen. „Wir haben wir unter der Woche extrem viele Torabschlüsse trainiert“, sagt der Marbacher Coach. Derzeit liegt seine Elf zwei Punkte vor dem Tabellenzehnten Merklingen, der es auf 45 Treffer gebracht hat – 16 davon erzielte Dzanan Mehicevic, elf Kai Dominik Woischiski. „Auf die beiden müssen wir besonders achten“, sagt Makrigiannis. Mit einem Sieg könnte der FCM sein Punktepolster auf den Relegationsrang, das derzeit bei fünf Zählern liegt, weiter ausbauen. Dabei soll auch die Videoanalyse helfen.

 