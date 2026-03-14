Bezirksliga Enz/Murr: Videoanalyse soll FC Marbach gegen die Torflaute helfen

Augenmerk gilt Mehicevic und Woischiski

Auch am vergangenen Sonntag dominierte man die Partie gegen den TSV Phoenix Lomersheim – das entscheidende Tor ist aber dem Gegner gelungen. Die Enttäuschung darüber haben die Marbacher abgeschüttelt und die Konsequenzen daraus gezogen. „Wir haben wir unter der Woche extrem viele Torabschlüsse trainiert“, sagt der Marbacher Coach. Derzeit liegt seine Elf zwei Punkte vor dem Tabellenzehnten Merklingen, der es auf 45 Treffer gebracht hat – 16 davon erzielte Dzanan Mehicevic, elf Kai Dominik Woischiski. „Auf die beiden müssen wir besonders achten“, sagt Makrigiannis. Mit einem Sieg könnte der FCM sein Punktepolster auf den Relegationsrang, das derzeit bei fünf Zählern liegt, weiter ausbauen. Dabei soll auch die Videoanalyse helfen.