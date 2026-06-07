1 SVK-Kapitän Marco Reichert traf vom Punkt – für Punkte reichte es aber nicht. Foto: Peter Mann / PM Pressefoto

Trotz Niederlage in Partylaune: Mit Marvin Porubek, Mirsad Vejselovic und Keeper Tim Hofmann stehen drei Zugänge beim SV Kornwestheim fest.











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Der Coach hat sein Ziel erreicht, der Torjäger nicht: Trotz der 1:2-Niederlage bei NK Croatia Bietigheim stellt der SV Kornwestheim mit 44 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Bezirksliga Enz/Murr und beendet die Runde auf dem achten Platz. Lionel Schmidt ist mit 15 Treffern zusammen mit Nico Schürmann bester Torschütze des Klubs. In Abwesenheit des verletzten Sturmkollegen konnte er sein Torkonto in Bietigheim nicht mehr ausbauen – trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten, vor allem in der zweiten Hälfte. Schmidt konnte den Ball aber weder in der 64. noch in der 75. und 86. Minute im Kasten beim bereits vor der Partie feststehenden Absteigers unterbringen.