Bezirksliga Enz/Murr: Team schenkt neuem Coach zum Debüt Dreier

Grundlage für den Dreier war starke Defensivleistung

Grundlage für den vierten Auswärtssieg und dem zweiten Dreier nach dem Erfolg gegen den TSV Münchingen war eine starke Defensivleistung auf Seiten der Marbacher. Der FCM ging nach 25. Minuten durch einen Schuss aus 16 Metern von Luis Herre in Führung, nach Vorbereitung von Lukas Möhle. „Wir haben dem Gegner kaum Räume gelassen und in den wichtigen Momenten Nadelstiche gesetzt“, sagte Makrigiannis. Das galt auch für den zweiten Treffer: In der 81. Minute verwandelte Flamour Garvallo einen Strafstoß, nachdem Burak Yalman im Strafraum gefoult worden war. Eine Minute später verkürzten die Gastgeber, die bislang nur mit Halbchancen aufgefallen waren, mit der ersten richtigen Möglichkeit durch Nelson Okoywe noch auf 1:2. Den Sieg ließen sich der FC Marbach aber nicht mehr nehmen.