Spielertrainer Tobias Oesterwinter hadert nach dem 1:3 des SV Kornwestheim gegen Merklingen mit der Chancenverwertung.
Der SV Kornwestheim befindet sich gerade in einer kritischen Phase. Der Fußball-Bezirksligist verlor nicht nur sein Heimspiel gegen den TSV Merklingen mit 1:3 (0:0). Die aktuelle Form erinnert Spielertrainer Tobias Oesterwinter, der das Team für den abwesenden Coach Roberto Raimondo betreute, stark an die Phase in der Hinrunde, als die Mannschaft nach davor sehr ansprechenden Leistungen aus dem Nichts fünf Spiele in Serie verloren hatte.