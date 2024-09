Bezirksliga Enz/Murr: SV Pattonville verliert trotz 3:0-Führung

Leer gingen am Sonntag der SV Kornwestheim und der SV Pattonville in der Fußball-Bezirksliga aus. Der SVK verlor mit 1:5 in Hessigheim, der SVP mit 3:4 in Leonberg. SVP-Trainer Marc Bachhuber war ob der brutalen Spielweise des Gegners und der Untätigkeit des Unparteiischen völlig entsetzt.