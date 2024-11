Bezirksliga Enz/Murr: Sekunden-Tor hilft nicht

1 Marc Bachhuber und seine Elf fanden nie den Zugriff auf die Partie. Foto: Baumann

Nach dem frühen Führungstreffer verliert der SV Pattonville den Zugriff auf das Spiel und unterliegt mit 2:5 (1:2) beim SV Germania Bietigheim.











Nach einem frühen Tor kann in einem Spiel alles passieren. Es kann die führende Mannschaft beflügeln oder aber zu sehr in Sicherheit wiegen. Beim SV Pattonville ist bei der 2:5-Niederlage beim SV Germania Bietigheim weder das eine noch das andere passiert. Die Mannschaft von Trainer Marc Bachhuber wurde schlicht von einer sehr starken Mannschaft über fast 90 Minuten lang beherrscht. „Sie waren besser in den Zweikämpfen und laufstärker. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung wenn auch um ein oder zwei Tore zu hoch“, sagt der Pattonviller Coach.