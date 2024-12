Die Erleichterung war Matteo Battista anzumerken nach dem 4:0 (2:0) des FC Marbach gegen den TSV Nussdorf. „Der Sieg war sehr wichtig, weil alle anderen im Tabellenkeller auch gepunktet haben“, sagt Battista. Rang elf höre sich im Moment ganz beruhigend an. Mehr aber nicht.

Wieder einmal hat ihn seine Mannschaft überrascht – diesmal im positiven Sinne „Aber die Partie hat wieder einmal gezeigt, dass wir am Limit spielen müssen, um zu gewinnen und das haben wir gemacht“, sagt der Trainer. Schon in der ersten Hälfte hätte seine Elf ein Tor machen müssen, doch Manuel Wörner schoss freistehend über den Kasten. Aber auch die Nussdorfer trafen nach einer Standardsituation den Pfosten. „Ich habe dem Team in der Pause gesagt, dass wir jetzt nicht abschalten dürfen“, so Battista. Gehört, umgesetzt. In der 52. Minute verwertete Nico Scimenes einen Pass des jungen Pablo Mailänder zum 1:0. Der zweite Treffer durch Timo Binder entstand nach dem gleichen Muster. Diesmal schob Tim Binder (71. Minute) einen Pass von der linken Seite von Wörner zum 2:0 ein. Und weil es so schön war, lochte Nico Scimenes (79.) ein Zuspiel des eingewechselten Domagoj Cosic zur Entscheidung ein. Eine schöne Bescherung auf der Wundertüte. „Wir hatten aber auch das Glück auf unserer Seite“, sagte Battista.

Immer, wenn die Marbacher in der Vorrunde an ihre Grenzen gegangen sind, waren sie in der Lage, auch starke Mannschaften zu schlagen wie etwa den Herbstmeister SV Leonberg/Eltingen. Schaltete das Team allerdings einen Gang zurück unterlag man auch gegen deutlich schlechter positionierte Teams verdient verlieren können, wie bei der Heimniederlage gegen den SV Kornwestheim. „Wir müssen deshalb das Image der launischen Diva in der Rückrunde abstreifen“, sagt Matteo Battista. In der Pause werde man Augen und Ohren offen halten, um sich noch zu verstärken. Aber der Coach ist überzeugt, auch mit dem aktuellen Kader die Klassen halten zu können.