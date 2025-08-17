Bezirksliga Enz/Murr: Pattonviller Kollektiv ist bereit für die Einzelkünstler

Auf den Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville wartet ein schweres Auftaktprogramm. Los geht es gegen den ambitionierten Aufsteiger AKV Ludwigsburg.
Michael Felix vergleicht den Start in die neue Runde der Bezirksliga Enz/Murr gerne mit einer „Wundertüte“. Mit dieser Einschätzung ist der Trainer des SV Pattonville nicht allein. Das liegt vor allem an dem wohl noch nie so frühen Saisonstart in der achten Liga bereits Mitte August. Die Ouvertüre liegt damit mitten in der Urlaubszeit und die meisten Mannschaften sind deshalb personell alles andere als komplett. Im Gegenteil.