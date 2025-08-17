Bezirksliga Enz/Murr: Pattonviller Kollektiv ist bereit für die Einzelkünstler

Michael Felix vergleicht den Start in die neue Runde der Bezirksliga Enz/Murr gerne mit einer „Wundertüte“. Mit dieser Einschätzung ist der Trainer des SV Pattonville nicht allein. Das liegt vor allem an dem wohl noch nie so frühen Saisonstart in der achten Liga bereits Mitte August. Die Ouvertüre liegt damit mitten in der Urlaubszeit und die meisten Mannschaften sind deshalb personell alles andere als komplett. Im Gegenteil.

Auch die Pattonviller gehen nur mit etwa der Hälfte des Kaders in das erste Spiel am Sonntag (15 Uhr) auf dem heimischen Fußballplatz gegen den AKV Ludwigsburg. Ins Wundertütenschema passt auch der Aufsteiger, der sich personell verstärkt hat mit Spielern, die über Oberligaerfahrung verfügen und sogar schon in der 3. Liga gespielt haben. Über eine besonders erfolgreiche Vergangenheit verfügt der ehemalige Profi Shkemb Miftari, der für die Stuttgarter Kickers früher in der 3. Liga aufgelaufen ist. Deshalb kann sich Felix schwer vorstellen, dass die Verantwortlichen des Ludwigsburger Clubs nur den Klassenverbleib als Saisonziel ausgegeben haben.

„Sie verfügen über extrem gute Einzelkünstler, aber wir wissen nicht, welche davon gegen uns am Start sein werden“, sagt der SVP-Coach. Egal in welcher Konstellation der Kontrahent antreten wird – sein Kollektiv ist bereit für die erste schwere Aufgabe. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, mit wem es die Pattonviller in den beiden folgenden Begegnungen gegen den Relegationsteilnehmer zur Landesliga TV Aldingen, der Spvgg Besigheim und dem SV Germania Bietigheim zu tun haben werden – allesamt Mannschaften, welche die vergangene Runde in den Top Fünf abgeschlossen haben.

Deshalb tut sich Michael Felix ein wenig schwer, wie er das schwere Auftaktprogramm für die Seinen einordnen soll. „Wenn die Gegner zum Teil ohne ihre Leistungsträger antreten sollten, wäre das für uns natürlich ein Vorteil“, sagt er. Trotz dieser schwierigen Begleitumstände freut sich Felix, dass es losgeht und er endlich schauen kann, was sein Team nach der langen Vorbereitung auf dem Rasen umsetzen kann.

Felix teilt die Liga in drei Gruppen ein

Der Pattonviller Trainer teilt die Bezirksliga in drei Gruppen ein: Fünf bis sechs Mannschaften traut er den Aufstieg in die Landesliga zu, ebenso viele Teams werden sich um den Klassenverbleib duellieren müssen. Durch den abermals verschärften Abstieg von bis zu fünf Mannschaften wird das eine große Herausforderung.

Dem entgegen steht dann ein kleines, überschaubares Mittelfeld. In dem würden sich auch die Pattonviller sehr gerne bewegen und eine Zittersaison wie in der vergangenen Runde zu vermeiden, die man aber mit einem starken Finish doch noch auf dem zehnten Rang abschließen konnte. Dabei hat sich sein Ensemble auch das entsprechende Selbstbewusstsein geholt, dass man jetzt natürlich auch auf in den Ligastart transportieren will.

In der Vorbereitung wurden mit reduziertem Personal ein Schwerpunkt auf die Defensivarbeit gelegt, denn das Kollektiv war in der vergangenen Spielzeit mit 77 Gegentoren viel zu anfällig. Die Formation hat nach dem anstrengenden Grundlagentraining aber auch neue Ideen ausprobiert.

An der Umsetzung aber hapert es laut Michal Felix noch ein wenig. „Das Team ist offen für neues, verfällt aber immer wieder mal in alte Muster“, sagt Felix, der darauf setzt, dass die Mannschaft diese Mechanismen bis Oktober abgelegt hat und ihre Spielstärke auf den Platz bringen kann. Erst dann wird er auch über das gesamte Ensemble verfügen können, wenn keine Verletzten dazukommen.

Drei Spieler haben den Verein aus unterschiedlichen Gründen verlassen. Zufrieden ist er auch mit der Integration der fünf Neuzugänge, von denen der ein oder andere am Sonntag im Kader sein wird. Vom GSV Pleidelsheim stieß Max Kunberger zum Team, Grigorios Moissiadis und Batuhan Öztürk wechselten vom abgemeldeten ehemaligen Ligakonkurrenten VfB Neckarrems zum SVP und aus Waiblingen kamen Moritz Schuh und Philipp Kravchenko an die Kennedy-Allee.

Zuviel über die Aufstellung gegen Ludwigsburg will er noch nicht verraten. Fehlen wird Keeper Karl Birkeneder, der sich gerade in den USA befindet. Für ihn wird Jan Moor den Kasten hüten. Tore schießen soll hingegen Philipp Mandic, der in der vergangenen Saison neun Treffer geschossen und zwölf vorbereitet hat. Das Abenteuer Wundertüte kann beginnen.