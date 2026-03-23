Beim SV Pattonville profitieren sie beim 2:0 gegen Merklingen von ihrem Rückkehrer. Beim SV Kornwestheim gibt es trotz Niederlage gegen Spitzenreiter Lob vom Coach.
Fußball ist ein Teamspiel und in der Regel vermeiden es die Trainer, einen Spieler herauszuheben. Francis Pola, Coach beim Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville macht da gerne mal eine Ausnahme: „Es ist schön, dass Selvedin wieder da ist, denn er tut unserem Spiel einfach gut“, sagte der Trainer nach dem 2:0-Erfolg seines Teams am Sonntag gegen den TSV Merklingen.