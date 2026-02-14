Bezirksliga Enz/Murr: Mit Konsequenz und Kapitän drei Punkte holen

Marco Reichert ist vor dem Heimspiel gegen den FV Löchgau II zurück im Team des SV Kornwestheim und bereicherte das Team schon im Training.
Ein freier Spieltag liegt hinter dem Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim. Das Trainerteam um Roberto Raimondo hatte noch überlegt, ein Testspiel einzustreuen, den Gedanken dann aber doch wieder verworfen. Die Belastungen in den kommenden Wochen – die Kornwestheimer spielen im März auch noch im Bezirkspokal – seien hoch genug, meint Raimondo. Und so hatte sein Team frei.