Bezirksliga Enz/Murr: Marbachs Trainer Leibold tritt zurück – Stürmer Makrigiannis übernimmt

Bezirksligist FC Marbach schlug zuletzt den Tabellenführer TSV Münchingen. Inzwischen sind die beiden Trainer aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr im Amt.
Eigentlich liegt ein Traumwochenende hinter dem Fußball-Bezirksligisten FC Marbach, der mit dem Last-Minute-Sieg beim 2:1 gegen den Tabellenführer TSV Münchingen am Sonntag für eine kleine Überraschung und für Ekstase pur gesorgt hat auf dem Marbacher Sportplatz. Endlich war der Bann gebrochen, denn der letzte Sieg resultierte von Ende November beim 2:1 gegen den TSV Schwieberdingen.