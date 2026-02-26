Bezirksliga Enz/Murr: Marbachs Trainer Leibold tritt zurück – Stürmer Makrigiannis übernimmt

Eigentlich liegt ein Traumwochenende hinter dem Fußball-Bezirksligisten FC Marbach, der mit dem Last-Minute-Sieg beim 2:1 gegen den Tabellenführer TSV Münchingen am Sonntag für eine kleine Überraschung und für Ekstase pur gesorgt hat auf dem Marbacher Sportplatz. Endlich war der Bann gebrochen, denn der letzte Sieg resultierte von Ende November beim 2:1 gegen den TSV Schwieberdingen.

Trainerjob kostete Leibold viel Kraft Und doch folgte eine schwere Woche für den sportlichen Leiter Markus Widmann. Der Grund: Steffen Leibold, der mit Dominik Gallert ein erfolgreiches Trainer-Duo gebildet hat, trat von seinem Amt zurück. Der Schritt hat nichts mit der der sportlichen Situation des Vereins zu tun, sondern mit der privaten Situation des Fußball-Lehrers, der eine Physiotherapie-Praxis betreibt, die ihn sehr fordert und da ist auch noch die Familie.

Trainer zu sein war für Leibold immer weit mehr als die 90 Minuten am Sonntag. Es bedeute Planung, Gespräche, Organisation, Verantwortung. Woche für Woche, so der scheidende Coach. „Und wenn man diesen Job mit 120 Prozent lebt, dann kostet das Kraft. Sehr viel Kraft“, so Leibold.

Der neue Coach Christos Makrigiannis (links) freut sich auf den Perspektivwechsel. Foto: Avanti/Archiv

Die Vereinsführung bedauert den Schritt des Trainers, bringt aber auch Empathie und Verständnis für dessen Entscheidung auf. „Steffen hat alles in den FC Marbach investiert. Herzblut, Zeit, Energie.️ Doch neben dem Fußball gibt es noch andere, wichtigere Bereiche im Leben: Familie. Beruf. Gesundheit. Das steht immer an erster Stelle“,sagte Markus Widmann. Diesen Weg zu gehen, verdiene Respekt.

Dominik Gallert bleibt an Bord

Mit sofortiger Wirkung übernimmt deshalb Christos Makrigiannis, bislang Stürmer in der ersten Mannschaft, den Job an der Seitenlinie. Der 34-Jährige ist seit 2019 in verschiedenen Rollen beim FC Marbach tätig. Unterstützt wird der 34-Jährige weiterhin von Dominik Gallert und Stefan Watzka. Es ist dennoch ein Einschnitt für den FCM.

Das Tandem Leibold/Gallert hatte aus den einst schwer Trainierbaren wieder eine Einheit geformt und für einen Stimmungswandel rund um die Blau-Gelben mit einer starken Hinserie gesorgt, die man auf Rang sechs abschloss.

Der Fall Leibold zeigt, dass man auch im Amateurbereich einen Trainerjob nicht so einfach nebenbei machen kann, wenn man mit der Mannschaft etwas erreichen will.

Makrigiannis übernimm intaktes Team,

Der Familienvater übergibt seinem Nachfolger eine intakte Mannschaft, die wieder an sich glaubt. Für Leibold selbst war der Punkt erreicht, dass Familie, Arbeit und Fußball nicht mehr im gesunden Gleichgewicht standen, für den es aufgrund der Überbelastung jetzt wichtig war, die Prioritäten neu zu ordnen. Es ist bemerkenswert, mit wie viel Wärme der FC Marbach die Trennung begleitet: „Lieber Steffen, wir danken dir von Herzen für deinen außergewöhnlichen Einsatz, deine Leidenschaft und deine Identifikation mit unserem Verein. Du hast unsere Erste sportlich wie menschlich weiterentwickelt und bleibst ein Teil der Marbacher Fußballfamilie. Jetzt ist es Zeit, deinen Akku in Ruhe wieder aufzuladen“, teilt der Klub in den sozialen Medien mit.

Auch beim letzten Gegner TV Münchingen sitzt der Trainer nicht mehr auf der Bank. Obwohl die Münchinger immer noch Tabellenführer sind, wurde Cheftrainer Sahin Üste von seinen Aufgaben freigestellt. Vorübergehend übernimmt Martin Haußer, der stellvertretende Leiter der Münchinger Fußballabteilung das Training. Auch der Coach der zweiten Mannschaft ist weg und mit Üste könnten auch noch einige Spieler den Verein verlassen, sodass das Team geschwächt in die finalen Spiele der Saison gehen wird und möglicherweise nicht mehr lange ganz oben steht. Das interessiert beim FC Marbach aber nur bedingt.

Spieler müssen den Abgang des Trainers verdauen

Leibolds Nachfolger Christos Makrigiannis konzentriert sich jetzt darauf, das Team auf das Spiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II vorzubereiten. Auch die Spieler müssen den Abgang des beliebten Trainers erst einmal verdauen. Nur zwei Zähler trennen den FCM vom Tabellensiebten. Mit einem Sieg könnte man die Bietigheimer überholen. „Wir wollen den Dreier gegen Münchingen jetzt natürlich auch vergolden“, sagt Makrigiannis. Dafür müssen die Marbacher aber ihre Auswärtsschwäche ablegen – erst drei Mal war man in der Fremde erfolgreich. Deshalb gibt Christos Makrigiannis dem Team mit auf den Weg, dass es vor allem auf die Einstellung und Konzentration ankommt. „Das ist auch Kopfsache.“ Steffen Leibold ist also erst einmal weg. Rückkehr nicht ausgeschlossen. „ Die Türen in Marbach stehen dir jederzeit offen. Einmal Marbach. Immer Marbach“, lautet die Botschaft des Vereins.