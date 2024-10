Bezirksliga Enz/Murr: Marbach und der Fluch der Roten Karten

Matteo Battista ist ein Coach, der nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist. Nach der 0:2 (0:1) -Niederlage des FC Marbach gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II entlud sich der Frust des Trainers, der sich zwar auch gegen einige Fehlleistungen seiner Mannschaft, aber vor allem gegen die Spielleitung von Schiedsrichter Pascal Büchner richtete. Grund für die verbale Explosion von Battista war eine Szene in der 52. Minute, als der Marbacher Leon Kraguljac mit einer für den Trainer unberechtigten Roten Karte wegen vermeintlicher Notbremse vom Feld musste und sein Team die letzten 38 Minuten in Unterzahl bestreiten musste. „Für den neutralen Betrachter war das ein normales Gerangel um den Ball und niemals ein Platzverweis“, sagte Battista. Selbst der Gegner hätte überrascht reagiert.

Er war bereits das dritte Mal in der aktuellen Bezirksligarunde, dass ein Marbacher vorzeitig vom Feld geschickt wurde. Wie schon in den vergangenen Fällen wird der FC Marbach aus diesmal ein Video der Szene an den Württembergischen Fußballverband (wfv) als Stellungnahme des Clubs schicken. „Vielleicht können die Schiris ja dann mal in einer Runde die Fälle analysieren und beim nächsten Mal richtig entscheiden“, sagte Matteo Battista, ehe er sich dann auf die Analyse des Spiels konzentrierte. Am frühen Gegentor nach drei Minuten durch Auron Maxharraj war der Schiedsrichter nicht beteiligt. „Eigentlich hatten wir uns vorgenommen das Feld so eng wir möglich zu machen“, sagte Battista. Die Gäste hätten dann den ersten Stellungsfehler zur Führung genutzt. Der für Lukas Möhle gekommene Pablo Mailänder hatte kurz vor der Pause dann die beste Chance zum Ausgleich und scheiterte knapp.

Kurz nach Wiederanpfiff dann der spielentscheidende Moment mit der Dezimierung der Marbacher. Doch es kam noch schlimmer für die Marbacher, denn vier Minuten zeigte der Unparteiische auch noch auf den Punkt und Tim Reich erhöhte für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II auf 2:0. Matteo Battista reagierte mit einem Doppelwechsel, nahm Manuel Wörner und Sebastian Feilner vom Feld und brachte Saif Talaa und Lewin Hauff ins Spiel (72.) Nico Scimenes hatte noch eine Torchance. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Es war die vierte Pflichtspielniederlage in Serie für die Marbacher. „Natürlich hat es auch der Gegner gut gemacht. Aber in Unterzahl war dann nicht mehr drin für uns“, sagte Battista.

FC Marbach: Meyer, Nepliakh, Bez (11. Ajdari) , Wörner (72. Talaa),(72. Hauff), Kraguljac (Rot 52.), N. Scimenes, Möhle (34. Mailänder), Feilner, Leipold, Herre, Benz (65. Kerger)