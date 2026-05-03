Bezirksliga Enz/Murr: Makrigiannis verlängert beim FC Marbach

1 Die Spieler des FC Marbach sind nach jahrelangen Zitterrunden zu einer Einheit geworden. Foto: Baumann/Julia Rahn

Vor dem Duell gegen den TV Pflugfelden hat der FC Marbach Planungssicherheit und bis auf Philipp Bez bleiben alle Spieler an Bord.











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Welche Vorgabe will man als Trainer seiner Mannschaft auf den Weg geben, wenn der Gegner bereits 244 Gegentore kassiert hat? Vor dieser Aufgabe steht auch Christos Makrigiannis, der Coach des Fußball-Bezirksligisten FC Marbach vor dem Duell an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten TV Pflugfelden, den man ohne dem Verein zu nahe zu treten als Schießbude der Liga bezeichnen kann. „Da kann man eigentlich nur schlecht aussehen – da erwartet jeder, dass du über 20 Tore schießt und bekommst dann dumme Kommentare, wenn es nur acht sind“, sagt der Marbacher Trainer. Endlich liefert sein Verein eine entspannte Saison ab. „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt schon Ende April den Klassenverbleib sicher hatten“, sagt er. Das gibt auch früh Planungssicherheit für die kommender Runde: Der Trainer hat seinen Vertrag verlängert, Mittelfeldspieler Flavour Gervalla wird als Co-Trainer einsteigen und bis auf den scheidenden Kapitän Philipp Bez bleiben alles Spieler an Bord. „Die eine oder andere punktuelle Verstärkung könnte es aber schon noch geben“ , sagt der Trainer. Dann wolle man sich in der Tabelle auch gerne mal wieder weiter nach oben orientieren.