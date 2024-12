Die Luft für den SV Kornwestheim in der Bezirksliga wird immer dünner. Gegen den klar favorisierten Spitzenreiter SV Leonberg/Eltingen unterlag der Vorletzte mit 0:5, während alle drei weiteren Teams im Keller jeweils zumindest ein Remis holten.

Bitter für die Kornwestheimer war, bereits in der 5. Minute in Rückstand zu geraten. „Das war eine kalte Dusche und hat die Ausgangslage natürlich erschwert“, sagt Trainer Markus Koch. Sein Team hielt in der ersten Hälfte zumindest ganz passabel mit und hatte selbst Chancen, ging aber mit einem 0:2 in die Kabine. Das 0:1 war nach einem Einwurf und einer Kopfballverlängerung gefallen, das 0:2 folgte nach einer Spielverlagerung des Gegners, bei der sich dann der Stürmer gegen die Abwehr durchsetzte (30.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Hausherren auf dem Kunstrasen zunächst am Drücker – ein Tor gelang dem SVK aber nicht. Die Angriffsbemühungen machte nach einer Stunde vielmehr das 0:3 des Gegners infolge einer Standardsituation zunichte. Die Entscheidung war gefallen.

Mit einem wohl haltbaren Schuss aus 14 Metern (78.) sowie einem Kopfball nach einer Flanke (90.) erhöhte Leonberg/Eltingen noch auf 5:0 und verteidigte damit die Spitzenposition in der Liga. Kornwestheim hat derweil nun fünf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, zudem inzwischen ein deutlich schlechteres Torverhältnis.

Nächste Last-Minute-Niederlage

Ein nächstes Kapitel in bitteren Wochen erlebte auch der SV Pattonville. Nach der 2:3-Niederlage in der Vorwoche bei Phönix Lomersheim durch ein Gegentor in Minute 88 unterlag der SVP diesmal dem nun drittplatzierten TASV Hessigheim mit 4:5 durch ein Gegentor in der 94. Minute. Zwei Minuten zuvor hatte Emrah Akpolat auf 4:4 gestellt – der Punktgewinn blieb Pattonville trotzdem verwehrt, womit die Mannschaft weiterhin nur knapp vor der Abstiegszone steht.

Pattonville war ebenfalls durch Akpolat früh in Führung gegangen (6.). Die Gäste drehten den Spielstand jedoch bis zur 34. Minute in eine 3:1-Führung aus ihrer Sicht. Noch vor der Pause traf Daniel Gelt zum wichtigen 2:3-Anschluss. In Minute 78 gelang Pattonvilles Luca Garcia Urbina gar das 3:3 – doch nur drei Minuten später traf Hessigheim wiederum zum 4:3. Die Dramatik spitzte sich mit den beiden Toren in der Nachspielzeit nochmals zu – und sorgte beim SVP erneut für hängende Köpfe.