Bezirksliga Enz/Murr: Internes Battle um die Torjägerkrone bei Pokalsieger Kornwestheim fällt aus

Zwei Männer, zwei Ziele beim SV Kornwesheim zum Saisonfinale: Lionel Schmidt möchte die interne Torjägerkrone, Niklas Strehlow die zweitbeste Abwehr der Liga stellen.
Schon sein Vorname ist eigentlich Programm, denn wer denkt bei Lionel nicht an Lionel Messi. Der Lionel des SV Kornwestheim heißt mit Nachnamen allerdings Schmidt, ist aber für den Fußball-Bezirksligisten ebenso wertvoll, wie Messi für die argentinische Nationalmannschaft. Vor allem in der vergangenen Runde hatte der damals im Winter verpflichtete Torjäger in der Rückrunde 14 mal getroffen und war maßgeblich daran beteiligt, dass der SV Kornwestheim am Ende doch noch eine sorgenfreie Runde hingelegt hat.