Bezirksliga Enz/Murr: Internes Battle um die Torjägerkrone bei Pokalsieger Kornwestheim fällt aus

Schon sein Vorname ist eigentlich Programm, denn wer denkt bei Lionel nicht an Lionel Messi. Der Lionel des SV Kornwestheim heißt mit Nachnamen allerdings Schmidt, ist aber für den Fußball-Bezirksligisten ebenso wertvoll, wie Messi für die argentinische Nationalmannschaft. Vor allem in der vergangenen Runde hatte der damals im Winter verpflichtete Torjäger in der Rückrunde 14 mal getroffen und war maßgeblich daran beteiligt, dass der SV Kornwestheim am Ende doch noch eine sorgenfreie Runde hingelegt hat.

Lionel Schmidt so wichtig für den SVK wie Messi für „La Albiceleste“ In dieser Spielzeit lief es noch besser für die Mannschaft von Coach Roberto Raimondo – Höhepunkt war der Gewinn des Bezirkspokals. Dafür hat die Mannschaft auch einen Dankesbrief von Kornwestheims Oberbürgermeister Nico Lauxmann erhalten.

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Lionel Schmidt hat seinen Trefferwert aus dem Vorjahr bislang um ein Tor übertroffen. 15 Tore stehen in der Statistik. Es hätten auch deutlich mehr sein können, wenn der großgewachsene Stürmer nicht so oft verletzt gewesen wäre. Auch den Pokalsieg konnte er nur von der Seitenlinie aus feiern.

Das Verletzungspech teilt er mit Nico Schürmann, der es ebenfalls auf 15 Buden gebracht hat. Da stünde ja jetzt eigentlich am letzten Spieltag am Samstag (18 Uhr) bei NK Croatia Bietigheim ein Battle um die interne Torjägerkrone bei den Kornwestheimer an. Tore dürften für beide drin sein, bei den bereits als Absteiger feststehenden Bietigheimern. Aber diesmal muss Schürmann passen, da ihn wieder einmal muskuläre Probleme plagen, die ihn schon sei ganzes Fußballer-Leben begleiten. „Ich freue mich schon darauf, wenn mal beide gleichzeitig auf dem Platz stehen, denn sie sind verdammt torgefährlich“, sagt Roberto Raimondo.

Schürmann wurde beim VfB Stuttgart, Schmidt auf dem Betze ausgebildet

Schürman sei für ihn einer der „spielintelligentesten“ Fußballer, der auch auf außen und auf der Zehnerposition einsetzbar ist. Bei ihm sehe man die gute Ausbildung, die er beim VfB Stuttgart mitgenommen hat. Lionel Schmidt wiederum wurde beim SV Saarbrücken, dem SV Elversberg und beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet. Schmidt ziehe das Spiel an sich, halte die Bälle und habe immer Zug zum Tor. „Und beide brauchen wenig Chancen“, sagt der SVK-Trainer.

Abwehrchef Niklas Strehlow würde die Runde gerne mit der zweitbesten Defensiv beenden. Foto: Baumann/Julia Rahn

Doch Roberto Raimondo will den Erfolg in dieser Saison aber nicht nur an seinen begabten Offensivkräften fest machen. „Ich hebe ja nicht gerne einzelne Spieler hervor, aber auch Tobias Oesterwinter und der junge Gianluca Altobelli haben im Mittelfeld einen guten Job gemacht“, sagt der Coach, der selbst noch ein ehrgeiziges Ziel verfolgt: Der SV Kornwestheim soll auch nach der 34. Spieltag weiter die zweitbeste Defensive der Liga stellen. 42 Tore musste der starke Keeper Steffen Scheck einfahren lassen und profitierte dabei auch von der guten Organisation von Abwehrchef Niklas Strehlow. Nur der Meister Germania Bietigheim war mit 30 Gegentoren besser als die Kornwestheimer. Scheck steht allerdings wie Marco Schwalb und der verletzte Schürmann gegen Croatia nicht zur Verfügung.

Um die Qualität im Kader noch einmal zu erhöhen hat der Klub bereits drei Zugänge verpflichtet, die in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden. Jetzt aber steht der Saisonausklang mit zwei klaren Zielen an: Schmidt möchte die interne Torjägerkrone, Abwehrchef Niklas Strehlow den Platz als zweitbeste Defensive verteidigen.