Bezirksliga Enz/Murr: Interimslösung mit Pola und Cömert bleibt auch in der Rückrunde

Vor dem Derby gegen den SV Kornwestheim stellt der SV Pattonville die Suche nach einem Coach für diese Runde ein, fahndet aber für den Sommer weiter.
Bei Michael Uhse kribbelt es schon ein bisschen. Der Vorsitzende des SV Pattonville freut sich auf das Derby an diesem Sonntag (14.30 Uhr) im Bezirksliga-Duell gegen den SV Kornwestheim. Aber nicht nur das Stadtduell euphorisiert den seit Jahren engagierten Macher des SVP: Nach schwierigem Saisonstart, der einen Trainerwechsel als Konsequenz hatte, stabilisierte sich die Mannschaft und grüßt aktuell mit 22 Punkten als Siebter von einem stabilen Mittelfeldplatz in der Liga. Und dann kann Uhse auch noch verkünden, dass den Pattonvillern bis zum Saisonende auch das aktuell so erfolgreiche Trainerduo mit Francis Pola und Güney Cömert erhalten bleibt.