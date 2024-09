Bezirksliga Enz/Murr: Guter Start für Marbach: Abwehr-Bollwerk Grundstein für den Erfolg des FC Marbach

1 Der Marbacher Yevhen Nepliak versuche es mit einem Weitschuss – das Siegtor aber gelang Christian Benz. Foto: Avanti

Zum Auftakt der Bezirksliga-Saison feierte der FC Marbach einen 1:0-Sieg gegen Aufsteiger Besigheim











Mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Aufsteiger Spvgg Besigheim ist der FC Marbach in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Nach ausgeglichener erster Hälfte hatten dabei die Gäste in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile. In den ersten 20 Minuten waren die Schillerstädter das klar bestimmende Team. Mehrfach kamen die FC-Kicker aussichtsreich zum Schuss. Besonders Daniel Divkovic setzte sich wiederholt in Szene, aber auch Yevhen Nepliakh versuchte sein Glück mit einem Weitschuss (7.). Die Gastgeber hatten mehrere Eckbälle, die jedoch ungenutzt blieben. Ab Mitte der ersten Halbzeit kamen dann die Besigheimer immer besser ins Spiel und drängten nun ihrerseits auf einen Torerfolg. Besonders Kapitän Erma Gashi stellte FC-Keeper Christopher Meyer mit seinen Freistößen ein ums andere Mal auf die Probe.