1 Patrick Sirch ist ein Dreierpack gelungen. Foto: avanti

Die GSV-Fußballer siegen nach einem Krimi mit 4:3 beim TSV Phönix Lomersheim und dürfen weiterhin vom Durchmarsch in die Landesliga träumen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war das Topspiel am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga: Der Tabellenzweite GSV Pleidelsheim war beim Tabellenvierten TSV Phönix Lomersheim zu Gast und benötigte die drei Punkte, um sich die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zu sichern. Und genauso ist es am Ende denn auch gekommen: Die Elf von Trainer Marcus Wenninger setzte sich nach einem wahren Fußball-Krimi am Ende knapp mit 4:3 durch und darf als Zweiter hinter dem Meister und Direktaufsteiger TV Pflugfelden somit weiter vom direkten Durchmarsch in die Landesliga träumen.