Bezirksliga Enz/Murr: Franco Palettas Doppelpack macht Marbach glücklich
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Franco Paletta (links) gelang sein erster Doppelpack für den FC Marbach. Foto: Peter Mann /Archiv

Nach einer schwächeren ersten Hälfte legt Fußball-Bezirksligist FC Marbach nach der Pause nach und schlägt NK Croatia Bietigheim mit 3:1.

Ein Spieler freut sich über seinen ersten Doppelpack, der Trainer über zwei Punkte: Es war ein richtig gelungener Auftritt des FC Marbach in der Bezirksliga Enz/Murr beim 3:1 (0:0)-Erfolg bei NK Croatia Bietigheim. Dabei fing die Partie für die Marbacher eher schleppend an. Die Mannschaft von Coach Christos Makrigiannis erspielte sich in der ersten Hälfte kaum zwingende Torchancen. Vom Gegner kam aber auch wenig Gegenwehr. „Dann habe ich wohl wie schon vor einer Woche die richtigen Worte gefunden“, sagt der Coach. Nach der Pause erhöhte der FC dann das Tempo und wurde prompt belohnt. Nach einer Ecke von Croatia Bietigheim starteten die Marbacher einen Angriff über die rechte Seite über Besik Rrusta, der dann auf Burak Yalman passte und dessen Zuspiel verwertete Franco Paletta in der 47. Minute zum 1:0.

 

Zwei Vorlagen von Burka Yalman

Und einmal im Flow legten der FC nach und war in der 51. Minute dann durch Außenverteidiger Erik Biebl erfolgreich, der den Ball unter die Latte donnerte. Dem zweiten Treffer für die Gäste ging wieder ein Ballverlust von Croatia voraus und erneut war Burak Yalman an der Entstehung des Tores beteiligt. Wieder sieben Minuten später machte Franco Paletta dann den Deckel drauf zum 3:0, der von Besik Rrusta in Szene gesetzt wurde. Es war Palettas erster Doppelpack für den FC. „Dann haben wir aufgehört zu spielen und kassieren noch den Gegentreffer“, sagt Makrigiannis, der dennoch sehr zufrieden war mit dem Auftritt seines Teams. „Das geht alles in die richtige Richtung, die Mannschaft lässt nicht nach, auch wenn sir schon sicher sind. So wollen wir weitermachen.“

 