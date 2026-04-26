Bezirksliga Enz/Murr: Franco Palettas Doppelpack macht Marbach glücklich

Nach einer schwächeren ersten Hälfte legt Fußball-Bezirksligist FC Marbach nach der Pause nach und schlägt NK Croatia Bietigheim mit 3:1.
Ein Spieler freut sich über seinen ersten Doppelpack, der Trainer über zwei Punkte: Es war ein richtig gelungener Auftritt des FC Marbach in der Bezirksliga Enz/Murr beim 3:1 (0:0)-Erfolg bei NK Croatia Bietigheim. Dabei fing die Partie für die Marbacher eher schleppend an. Die Mannschaft von Coach Christos Makrigiannis erspielte sich in der ersten Hälfte kaum zwingende Torchancen. Vom Gegner kam aber auch wenig Gegenwehr. „Dann habe ich wohl wie schon vor einer Woche die richtigen Worte gefunden“, sagt der Coach. Nach der Pause erhöhte der FC dann das Tempo und wurde prompt belohnt. Nach einer Ecke von Croatia Bietigheim starteten die Marbacher einen Angriff über die rechte Seite über Besik Rrusta, der dann auf Burak Yalman passte und dessen Zuspiel verwertete Franco Paletta in der 47. Minute zum 1:0.