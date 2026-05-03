Bezirksliga Enz/Murr: Francis Pola kommt mit der Doppelrolle beim SV Pattonville gut klar

1 Die Pattonviller stehen auf einem Nichtabstiegsplatz und haben den Klassenverbleib selbst in der Hand. Foto: Peter Mann / Archiv

Vor dem wichtigen Spiel gegen NK Croatia Bietigheim haben schon 15 Spieler für die kommende Saison zugesagt.











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Francis Pola ist kein Fan davon, zu viel in die Bedeutung eines Spiels hineinzu interpretieren. Das gilt auch für den sonntäglichen Auftritt seiner Mannschaft gegen NK Croatia Bietigheim. „Das Spiel allein wird nicht richtungsweisend sein, ob wir die Klasse halten“, sagt der Coach der Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville. Seine Mannschaft müsse bis zum Rundenende weiter hart arbeiten und diese Einstellung auch verinnerlichen. „Wir haben deshalb keine normalen Spiele mehr, haben aber den Vorteil, es in der eigenen Hand zu haben.“ Zumindest auf dem Papier haben die Pattonviller die besseren Argumente, die seit fünf Spieltagen ungeschlagen sind. Sie stehen deshalb als Zwölfter auf dem ersten Nichtabstiegsplatz mit neun Punkten Vorsprung vor dem Gegner – bei noch vier ausstehenden Partien.